Энергетики ДТЭК за неделю вернули свет в домах 30 тысяч семей

За неделю с 19 по 25 июня энергетики вернули свет 30 тысячам семей в 60 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей и Киеве, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов со стороны России.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в результате очередного ночного ракетного удара по Киеву 24 июня была повреждена воздушная электрическая линия. Из-за падения обломков без света остались часть жителей Подола и Троещины.

Энергетики в течение двух часов вернули свет более 4 тысяч семей по резервным схемам и позже в течение дня возобновили нормальную работу линии. Кроме того, специалисты ДТЭК в условиях повышенного риска за неделю вернули свет более 25 тысяч семей Донбасса и почти 700 семьям в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков снабжать светом украинцев. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Как сообщалось, в мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тысяч семей.