Энергетики ДТЭК за неделю вернули свет для 55 тысяч семей

С 13 по 19 марта энергетики компании ДТЭК вернули свет более 55 тысячам семей в 72 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях, сообщили в компании.

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В частности, за неделю энергетики вернули свет для 50 тысяч семей в Донецкой области и почти 5 тысяч семей Днепропетровской области.

"Враг продолжает разрушать электросети в прифронтовых регионах. Энергетики оперативно устраняют все повреждения, как только это становится возможным. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электроснабжение для уже 7,2 млн клиентов. В некоторые дома свет приходилось возвращать уже десятки раз, десятки раз из-за постоянных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.