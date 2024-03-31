Энергетики ДТЭК вернули свет 170 тыс. семей Одесщины, дома которых были обесточены из-за обстрелов

Энергетики возобновили электроснабжение для 170 тыс. семей в Одесской области, дома которых были обесточены в результате ночной атаки по энергетическим объектам.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"Ночью враг атаковал инфраструктуру Одесской области. В результате повреждения энергетического объекта Укрэнерго было обесточено 170 тысяч клиентов. Энергетики оперативно работали всю ночь, чтобы перезаживить линии и подать напряжение в дома людей. Сейчас 170 тысяч жителей Одесской области со светом", – говорится в нем.

В компании отмечают, что ситуация в энергетике остается сложной. Избежать массовых отключений помогает зеленая генерация – солнце и ветер.

"Мы прилагаем максимум усилий во избежание ограничений. Лучшая поддержка для энергетиков – потреблять электроэнергию разумно. Призываем потребителей не пользоваться энергоемкими приборами одновременно, а лучше использовать их поочередно, чтобы перенести использование энергоемких приборов на ночное время, выключать из розетки приборы, которыми вы не пользуетесь", – подчеркнули в ДТЭК.

Отмечается, что соблюдение этих правил поможет улучшить ситуацию в энергосистеме и избежать аварийных отключений.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что во время последних обстрелов оккупанты уничтожили две трети энергоблоков, которые компания восстановила с минувшей зимы.