Ему навсегда будет 37: на Донетчине во время штурма вражеских позиций погиб воин c Хмельнитчины. Фото

В боях с российскими захватчиками погиб воин-десантник ВСУ Тарас Онищук из Изяслава Хмельницкой области. Его жизнь оборвалась при отражении вражеского штурма на донецком фронте.

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Ему было 37 лет, без мужа и отца-защитника остались его жена и две дочери. О потере известил Изяславский городской совет, с Героем попрощаются на День Независимости в его родном городе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Жгучая боль и горькая грусть войны черным крылом вновь коснулась Изяславской общины. 21 августа во время отражения штурмовых действий врага на Донетчине циничный "металл" оборвал жизнь 37-летнего изяславчанина-защитника десантно-штурмового отделения Онищука Тарас. Проклятая и жестокая война продолжает забирать тех, кто всем сердцем любил и верил в свою страну, в ее светлое и мирное будущее. Война забирает лучших…" – говорится в сообщении.

В мирной жизни мужчина работал столяром в Изяславском лесном хозяйстве. Коллеги рассказывают, что он был трудолюбив и всегда качественно выполнял все задачи, с ним было приятно работать.

Его мобилизовали 2 мая этого года. Он встал на защиту границ украинского государства в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Тарасу Онищуку навсегда 37 лет. Трудолюбивый, ответственный, всегда на позитиве. Надежный товарищ и коллега. Вечная память Герою! Выражаем искренние соболезнования родным", – отметили в Подольском лесном офисе.

Жена воина Оксана Онищук-Саливанчук в соцсети опубликовала несколько снимков своего защитника, в частности, последнее совместное их фото с двумя дочерьми.

"Последнее наше семейное фото. Ты так еще хотел увидеть детей! Почему Бог забирает лучших себе?.." – написала она.

Прощание с Героем воцарились 24 августа. Ориентировочно в 09:00 отважный защитник возвращается домой "на щите".

Маршрут кортежа с телом погибшего будет проходить через город Изяслав к родному дому бойца. На центральной площади города состоится церемония прощания, после чего заупокойная служба в храме святого Николая Чудотворца ПЦУ. Свой вечный покой защитник найдет на Аллее почетных захоронений кладбища в Изяславе.

"Тарас прожил совсем короткую, однако сознательную жизнь настоящего мужчины и патриота. Недолюбил, не осуществил всех мечтаний, но и не стал в стороне происходящих в нашей стране событий. За нас, земляков, он отдал самое дорогое – свою молодую жизнь. К сожалению, молитвы любящей мамы и любимой жены, украинцев не уберегли нашего новейшего Героя, но все же наш боец победил. Ведь по себе оставил бессмертную память, добрые дела, а главное – своих потомков", –подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за независимость Украины погиб военнослужащий Богдан Гаврилюк из села Угринов Городищенской громады на Волыни. Жизнь Героя оборвалась 17 августа в населенном пункте Дружковка Донецкой области.

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