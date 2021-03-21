Реакция общества на вчерашний бардак на Банковой такова, что скоро за Стерненко никто не выйдет.

Это плохой подарок на День рождения.

Обидно, но абсолютно сфабрикованные дела против ветеранов, патриотов и волонтеров, крайне нуждающихся в защите (например, беспредел, когда Рифмастер год содержится бездоказательно в тюрьме) "благодаря" таким действиям также будут частично запятнаны и могут потерять часть поддержки.

Все же думаю, что та "акция" – всего лишь потеря контроля над эмоциями, а не спланированная провокация.

Любое серьезное действие требует продуманного стратегического планирования и контроля за процессом – вы уже, наверное, убедились, что украинское общество имеет дело с коварными и искусными манипуляторами в качестве визави и на фронте, и в тылу.

Было бы круто и действительно мастерски участникам того движа не вестись на провокации вчера, а использовать ситуацию себе на пользу.

Но это уже следующий левел.

В первую очередь, должна быть сформулирована достойная цель.

Ни за что не поверю, что целью было разрушить символ государства, за который пролиты реки крови.

Эмоции на войне – плохие помощники.

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