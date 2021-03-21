Эмоции на войне – плохие помощники
Реакция общества на вчерашний бардак на Банковой такова, что скоро за Стерненко никто не выйдет.
Это плохой подарок на День рождения.
Обидно, но абсолютно сфабрикованные дела против ветеранов, патриотов и волонтеров, крайне нуждающихся в защите (например, беспредел, когда Рифмастер год содержится бездоказательно в тюрьме) "благодаря" таким действиям также будут частично запятнаны и могут потерять часть поддержки.
Все же думаю, что та "акция" – всего лишь потеря контроля над эмоциями, а не спланированная провокация.
Любое серьезное действие требует продуманного стратегического планирования и контроля за процессом – вы уже, наверное, убедились, что украинское общество имеет дело с коварными и искусными манипуляторами в качестве визави и на фронте, и в тылу.
Было бы круто и действительно мастерски участникам того движа не вестись на провокации вчера, а использовать ситуацию себе на пользу.
Но это уже следующий левел.
В первую очередь, должна быть сформулирована достойная цель.
Ни за что не поверю, что целью было разрушить символ государства, за который пролиты реки крови.
Эмоции на войне – плохие помощники.
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