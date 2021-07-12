Елена Зеленская представила просветительский проект 'Справочник безбарьерности'

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности. Мероприятие состоялось под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Члены Совета рассмотрели доработанный план мероприятий на 2021-2022 годы в рамках выполнения Нацстратегии, в которую включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию и четкие индикаторы успешности его реализации. Во время заседания первая леди представила собственный просветительский проект "Справочник безбарьерности".

"Эта стратегия создана для людей, и она о людях. Раз за разом мы сталкиваемся с тем, что надо объяснять значение безбарьерности. Для того чтобы сделать термин более понятным, у меня возникла идея: создать единый справочник с разъяснением основных принципов безбарьерности, правил коммуникации и словарем базовых понятий безбарьерности", – отметила Елена Зеленская.

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План мероприятий предусматривает более 250 инициатив, которые должны быть воплощены в ближайшие два года. Среди всех мероприятий представители министерств совместными усилиями определили семь приоритетных проектов. Они касаются самих барьеров, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.

"250 проектов, вошедших в Национальную стратегию безбарьерности, – это те реальные изменения, которые годами ждали миллионы украинцев в каждой территориальной общине от Ужгорода до Луганщины, от Чернигова до Одессы. План мероприятий станет "дорожной картой" для каждого министерства в пределах своей сферы ответственности", – отметил Денис Шмыгаль.

Следовательно, проект плана мероприятий на 2021-2022 годы предусматривает:

создание безбарьерного доступа пассажиров к объектам транспортной инфраструктуры;

повышение осведомленности маломобильных групп населения о своих правах и возможностях их реализации;

подключения к оптическому интернету 6000 объектов социальной инфраструктуры, расположенных в сельской местности;

обновление ряда государственных строительных норм в соответствии с современными требованиями безбарьерности и усиление контроля за соблюдением государственных строительных норм. Внедрение новых стандартов доступности общественных зданий;

повышение предпринимательской деятельности ветеранов. Для этого будет создана онлайн-платформа, которая предоставит доступ ветеранам ко всем необходимым сервисам для начала, ведения и развития бизнеса;

внедрение в Украине Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

создание образовательной модели, которая обеспечивает поддержку в образовательном процессе любого ребенка, который в этом нуждается и тому подобное.

"Наша цель – создания комфортного и безбарьерного пространства на всей территории государства. В Украине не должно остаться ни одной общественной здания, к которой не смогли бы попасть люди из категории маломобильных групп населения. Минрегион обобщил предложения всех центральных органов исполнительной власти и подготовил соответствующий проект решение правительства, которое уже сегодня будет направлен на рассмотрение Кабинета министров. Хочу еще раз поблагодарить первую леди Елену Зеленскую, которая выступила инициатором разработки Нацстратегии безбарьерности", – отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине была разработана по инициативе первой леди Елены Зеленская и во исполнение указа президента Украины от 3 декабря 2020 года "Об обеспечении создания безбарьерной пространства в Украине".

Разработка проекта плана мероприятий в рамках реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерной пространства в Украине на 2021-2022 годы координирует министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете министров Украины предоставляет экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО "Безбарьерность"