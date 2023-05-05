Елена Зеленская и Денис Шмигаль посетили украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании. Фото и видео

В пятницу, 5 мая, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмигаль посетили украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании. Там их встретил министр обороны страны Бен Уоллес.

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Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Эта поездка к военным состоялась в рамках визита в Соединенное Королевство по случаю коронации Короля Чарльза III.

Прибывшие на полигон в Солсбери Зеленская и Шмыгаль ознакомились с ходом подготовки украинских военных. Среди прочего они проходят обучение по тактической медицине и инженерной поддержке, тактике, огневой подготовке.

"Нашим защитникам нужен весь возможный мировой опыт, потому что каждое дополнительное знание, каждый навык – это их сохраненная жизнь и здоровье. А значит, наша победа", – сказала первая леди.

Тем временем украинский премьер и министр обороны Великобритании скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления Украины. Поговорили они и о дальнейшем укреплении обороноспособности нашего государства.

"Систематически двигаемся в этом направлении. Украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике: на поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом", – отметил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на сегодняшний день украинцы готовы к контрнаступлению. Он также рассказал о подготовке ВСУ по стандартам НАТО.

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