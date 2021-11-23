Электронные или бумажные: в Минцифры пояснили, какие документы более надежны

Электронные документы намного безопаснее бумажных. На них не может взять кредит посторонний человек. Кроме того, в приложении сбегается полная история документа.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "Дом". Он отметил, что в приложении Дія есть видео-верификация или фото-верификация, защищающая от мошенников.

"Если кто-то попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то вам поступает сообщение в Дії", – сказал министр.

Федоров также рассказал, что бумажные документы очень сложно контролировать, например, ксерокопии часто теряют, а электронные хранятся в одном месте.

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"Вот вы делали ксерокопии документов, и вряд ли знаете, где они находятся, мы фактически не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании", – сказал глава Минцифры.

Он сообщил, что в приложении появилась новая функция, которая сохраняет историю подписания документа посредством электронной подписи. По словам министра, это удобно для тех, кто, к примеру, открывает ФЛП.

"Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией", – пояснил политик.

Дію, по словам Федорова, невозможно подделать или сломать. Главное в приложении не внешняя оболочка, а подключение к разным государственным реестрам. При этом Дія не является базой персональных данных граждан, подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильное приложение Дія вновь получило обновление, в частности, из-за проблем с COVID-сертификатами. Теперь там исчезла функция удаления этого электронного документа.