Электронная система и уголовная ответственность – новшества ключевого строительного законопроекта №5655

Ключевой законопроект реформы градостроительства №5655 может радикально повлиять на сферу строительства благодаря цифровизации, появлению частных экспертных организаций, ответственных за контроль и криминализацию незаконного строительства, – рассказал Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group.

"Первый компонент, предусмотренный этим законопроектом – цифровизация всех разрешительных документов. В случае принятия нового закона, государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить исключительно через электронную систему. Это означает, что все процессы начнут проходить прозрачно и открыто", - поделился Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group.

Видео дня

Контролировать соблюдение строительных норм теперь смогут не только государственные структуры, но и частные организации.

"Ответственными за проверку для большинства объектов станут частные экспертные организации. При этом невозможно получить разрешение на начало строительства, если ответственные лица не подтвердят, что они осуществляют авторский и технический надзор или градостроительный контроль на определенном объекте строительства", - подчеркнул Коваль.

Наконец сознательные нарушения, незаконное строительство или подделка документов станут уголовными преступлениями в случае принятия законопроекта №5655.

"Еще одним компонентом нового законопроекта является повышение ответственности за нарушение условий пользования участка и незаконное строительство. В частности, нарушители будут привлекаться к уголовной ответственности, а объекты незаконного строительства можно будет арестовать. Внесение поддельных документов или заведомо ложных или сфальсифицированных сведений в электронные информационные системы будет караться ограничением свободы", - добавил Алексей Коваль.

Напомним, проект закона №5655 был принят в первом чтении 1 июля. Теперь один из ключевых законопроектов реформы градостроительства готовится ко второму чтению. В профильном Комитете ВРУ ведется работа над внесением необходимых правок, которых в общей сложности было подано более 2,8 тысяч.