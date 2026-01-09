'Электрический ток, пытки, травля собаками': Лубинец рассказал об успешных контактах с Москальковой и отношении к украинским пленным в РФ

Недавно в интервью Дмитрию Гордону омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился впечатлениями от сотрудничества с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, российская сторона выражает готовность "реагировать" на случаи пыток украинских пленных. Однако, к сожалению, пытки для украинцев в российских тюрьмах продолжаются.

О том, что с россиянами "непросто вести переговоры", омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Дмитрию Гордону. По словам Дмитрия Лубинца, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова – "это человек, который прошел весь кадровый путь Министерства внутренних дел, прошел самостоятельно, не было человека, который тянул ее".

"Очень серьезно подготовленный, с огромным жизненным опытом, с серьезной командой, она может вести переговоры и очень ласково, и очень жестко... Работать с ней непросто, но очень интересно, потому что есть результаты", – отметил в интервью Дмитрий Лубинец.

По его словам, он впервые пообщался с Москальковой через 5 дней после избрания на должность (в июле 2022 года). "Через 5 дней мы впервые пообщались по телефону, очень коротко. Она очень хотела публично показать, что мы начали общаться. Я сказал, что не хочу просто информировать, что началось общение, давайте сделаем результат и покажем нашу первую встречу. Наша первая публичная встреча состоялась 17 октября 2022 года", – рассказал Дмитрий Лубинец.

На его взгляд, общение с Москальковой – это вопрос построения коммуникации, которая позволит возвращать украинских граждан или делать все, чтобы украинским гражданам на территории РФ "становилось легче".

"Это было на территории Запорожской области, разрушенный мост, режим тишины, обеспеченный военными, мы посередине моста встретились. Должен ли был я пожимать ей руку? Она руку протянула, я руку пожал. Помню, 90% комментариев тогда (в соцсетях) были меганегативные. Я ничего не комментировал. На мой взгляд, я сделал то, что должен был сделать", – говорит Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен также проинформировал, что украинские пленные на территории РФ и на оккупированных Россией территориях регулярно переживают издевательства и пытки. "Электрический ток, применение пыток, травля собаками, на прием пищи минута, а еда – кипяток, писем от родных никто не получает", – сообщил в интервью Лубинец.

По его словам, Татьяна Москалькова сказала, чтобы украинская сторона предоставляла ей информацию по условиям содержания наших граждан в России. "По условиям предоставляйте информацию, мы готовы ездить, мы готовы реагировать", – процитировал Лубинец слова Татьяны Москальковой.

Между тем, по сообщению СМИ, в тюрьмах РФ, несмотря на регулярное плодотворное "сотрудничество" Офиса омбудсмена Дмитрия Лубенца с "командой" Татьяны Москальковой, продолжаются жестокие пытки по отношению к украинским военнопленным и захваченным в плен гражданским Украины. К примеру, в статье издания "Украинская правда" бывший военнопленный украинец Алексей Ануля рассказал, что его били током, ломали кости, лишали сна, держали обнаженным на бетонном полу рядом с телами замученных. "В российских СИЗО и колониях голод стал главным оружием против военнопленных. Алексей ел мыло, туалетную бумагу, плесень, просроченную зубную пасту. В карцере он поймал крысу и съел ее, чтобы выжить. За 10 месяцев плена он похудел с 102 до 62 килограммов и потерял 7 сантиметров роста", – говорится в материале издания.

Напомним, как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, российские военнопленные возвращаются живыми и здоровыми, а Украина, в соответствии с Женевскими конвенциями, создала специальные лагеря для российских военнопленных, и каждые две недели команда Офиса омбудсмена посещает эти лагеря.