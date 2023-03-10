Эксвоспитательница, которую уволили с работы за фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен в детсада. Фото

Давний скандал в детском саду "Дивосвіт" в селе Бугаевка на Ровенщине получил продолжение. Воспитательница Вита Черешневская отсудила у заведения 120 тысяч гривен за свое незаконное увольнение с должности по абсурдной причине.

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Постановление Радивиловского районного суда по этому делу обнародовано в Едином реестре судебных решений. Это уже вторая победа воспитательницы в суде.

Виту Черешневскую дважды неправомерно увольняли с работы. Первый раз в 2017 году. Тогда заведующая детским садом Лариса Музыка уволила подчиненную за якобы аморальные фото – воспитательница выставила в соцсеть фотографию, на которой предстала в купальнике на отдыхе с мужем.

Черешневской удалось доказать в суде, что ее уволили безосновательно, и возобновиться на работе.

Впрочем, заведующая уволила ее снова. В этот раз Музыка причиной увольнения придумала несуществующий "прогул".

"Я пошла возобновляться на работу. Музыка приняла мое заявление о возобновлении, взяла трудовое, написала там "обновить" и сразу же отдала мне приказ об увольнении. Что это за прогул – никто из нас не знает до сих пор", – рассказала Вита Черешневская "Общественному".

Женщине пришлось продолжить борьбу за свои права и повторно обращаться в суд.

6 марта Радивиловский районный суд признал увольнение воспитательницы неправильным, а саму женщину назвал уволенной во время ликвидации заведения.

Суд также принял решение о наличии признаков состава уголовного правонарушения по увольнению воспитательницы.

"За то, что она не выполнила решение суда. Мне не дали даже к моим полномочиям приступить, хотя должны были мне дать проработать хотя бы один день. А так, я даже минуты не проработала", – пояснила женщина.

В сумму компенсации входит 100 тысяч гривен за вынужденный прогул и 20 тысяч за моральный ущерб.

"Трудно было это все пережить. Я и беременной ходила на заседание суда. И разные эмоциональные ситуации были, ведь на меня писали всевозможные "гадости", – рассказала воспитательница.

Сейчас женщина занимается небольшим бизнесом на дому. По ее словам, она не сомневалась, что одержит победу в суде. Но покоя на душе нет, поскольку обида все равно осталась.

Детсад, в котором работала воспитательница, ликвидировали, впрочем, Вита Черешневская не уверена, что вернулась бы на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, после первого увольнения Вита Черешневская 2 года судилась с детским учреждением, воспитательница выиграла районный, апелляционный и Верховный суды. Но так и не смогла работать в детсаду, потому что в первый же день ее снова незаконно уволили. "Смеется тот, кто смеется последний", – заявила ей тогда заведующая детсадом.

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