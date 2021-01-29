Эксперты предостерегли, что из-за бездействия власти пожар в Чернобыльской зоне может повториться

Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения может повториться из-за отсутствия надлежащего финансирования и внимания со стороны руководства страны.

Об этом сказал председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. Он отметил, что вместе с тем, экологические вопросы промышленности и бизнеса всегда находятся в фокусе внимания правительства и президента, передает УНИАН.

"Даже если у государственных органов есть инициативы, как предотвратить повторение масштабного пожара в Чернобыльской зоне, то достаточного внимания нет именно у руководства государства, в офисе президента, правительстве", – сказал он.

Емельяненко также отметил, что в то время как пожары в Чернобыльской зоне наносят критический вред окружающей среде и нашему культурному и историческому наследию, меры по их предупреждению остаются недофинансированными.

По словам эксперта, только в прошлом году из-за пожара было уничтожено 30-40% туристического потенциала зоны отчуждения.

Со своей стороны, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок отметила, что из-за недостаточного внимания со стороны общественности и власти Украины к важным экологическим проблемам, например, угрозам пожаров в Чернобыльской зоне, которая тонет в потоке других манипулятивных тем, окружающей среде и населению наносится колоссальный вред.

"К сожалению, тема экологической безопасности очень манипулятивная в Украине. Поэтому, конечно те темы, которые позволяют общественным активистам, власти, некоторым представителям государственных органов набрать определенное количество баллов: экономических, политических, имиджевых – эти темы традиционно вызывают больше внимания со стороны общественности, со стороны СМИ. Поэтому они стоят на повестке дня", – сказала Цыганок.