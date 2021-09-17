Эксперты оценили рейтинг 100 лучших факультетов Украины

В Украине составлен список 100 лучших факультетов Украины по 10 самым популярным направлениям – право, социальные и гуманитарные науки, экономика, точные и естественные науки, медицина, компьютерные науки и IT, менеджмент, промышленность, бизнес-образование. 90% лучших факультетов расположены в Киеве, Львове и Харькове, 95% – часть государственных университетов.

Его составил журнал Forbes. При этом отмечается, что ситуация меняется в пользу частных высших учебных заведений вроде первого в стране частного политехнического университета в Мариуполе, основанного группой "Метинвест", открытие которого запланировано на 2022 год, отмечает "Униан".

Юридическая специальность остается одной из наиболее популярных среди абитуриентов. Причина такой популярности – гиперболизированная престижность, считает Иван Шемелинец, эксперт Фонда DEJURE. В то же время уровень выпускников все меньше устраивает работодателей, и эта проблема системная.

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Маси Найем, партнер юридической компании Miller, говорит, что стоит акцентировать внимание на практические занятия, а не на воспитание "общих юристов".

Из социальных наук первое место в рейтинге Forbes занял факультет социологии Харьковского национального университета.

По словам экспертов, лучших социологов готовят в Могилянке, Харьковском и Киевском Национальных университетах, ведь у них достаточная базовая подготовка.

Среди гуманитарных факультетов высоко оценили Институт филологии КНУ. "Мы больше всего ценим гуманитариев из НаУКМА и КНУ",– говорит основатель PR‑агентства Newsfront Владимир Дягтярев. По словам экспертов, люди с гуманитарным образованием прекрасно находят себя в IT‑сфере, HR.

Так, конкуренция за лучших выпускников экономических факультетов только растет, но работодатели сетуют на снижение уровня подготовки специалистов, нередко лучшие выпускники уезжают за границу.

Здесь лидером рейтинга стал экономфак КНУ им. Тараса Шевченко, а наибольшая конкуренция за бюджетное место – на факультете международной экономики и менеджмента КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

Оценили эксперты и факультеты точных наук. Украинских технарей во всем мире ценят за сильную фундаментальную подготовку. "Мы 25 лет стараемся держать фундаментальный физико-технический уровень. Я не слышал, чтобы наши студенты, которые хорошо учились, не могли найти работу", – говорит Алексей Новиков, научный руководитель Физико-технического института КПИ им. Игоря Сикорского.

Что касается естественных наук, то здесь, как рассказывают в Институте высоких технологий (ИВТ) КНУ им. Тараса Шевченко, специалисты ценятся, особенно те, которые стажировались за рубежом. В институте учится более 300 студентов, из которых почти десяток ежегодно едут на обучение или стажировку в зарубежные вузы.

В медицине первое место занял факультет биомедицинской инженерии КПИ. В его лабораториях разрабатываются методы экспресс‑диагностики онкологических заболеваний, рассказывает декан Виталий Максименко. 10% студентов факультета – иностранцы, при среднем для украинских вузов показателя 3%.

Говоря о рейтинге факультетов по компьютерным наукам и IT, эксперты отмечают: топовые университеты вместе взятые не в состоянии подготовить столько айтишников, сколько требует рынок. Плюс немало специалистов выезжают на работу за границу.

Так, основанный 52 года назад факультет КНУ работает на пределе возможностей: чтобы набирать больше студентов, нужны новые корпуса и преподаватели. Выпускники вместо научной карьеры выбирают работу в IT или собственный бизнес. Например, средняя зарплата разработчика в Украине, по данным DOU.UA, – $2500.

Менеджеров-специалистов где только не готовят: от Львовского политеха и Национального авиационного университета в список 10 лучших вошли аж по два факультета, которые готовят управленцев.

Но одна из проблем: большинство преподавателей менеджмента в государственных вузах не имеют опыта управления реальным бизнесом. Впрочем, у украинских школ менеджмента есть и светлая сторона. Это нетворкинг.

Говоря о промышленности, специалисты отмечают, что в Украине формируются новые образовательные возможности для будущих машиностроителей.

Озвучивают в этом ключе свои амбициозные планы в компании "Метинвест" Рината Ахметова - открытие в 2022 году в Мариуполе горно‑металлургического университета. "Учебные программы будут ориентированы на конкретные запросы украинского бизнеса",– заявляет ректор "Метинвест‑Политехники" Александр Поважный.

Forbes посвятил этому направлению отдельную номинацию и определяет пятерку лучших бизнес‑школ. Среди них – Киевская школа экономики (KSE) – единственный в Украине экономический факультет "западного типа"

Киево-Могилянская бизнес-школа (kmbs) – единственная школа этого рейтинга, которая функционирует при государственном университете. Заведение готовит лидеров трансформационных процессов, специалистов в сфере безопасности и обороны.

Международный институт менеджмента (MIM-Kyiv) стал первой бизнес-школой УССР, а уже в следующем году выпустил первых магистров бизнес‑администрирования.

Львовская бизнес-школа (LvBS) Украинского католического университета – единственное заведение в нашей стране, где введены бизнес-программы в сферах технологий и HR.

Международный институт бизнеса (IIB) предлагает международные программы по маркетинговому образованию и управлению производством.