Экспертиза vs безопасность: главная ошибка украинских дорожников

Аркадий Гершман
Аркадий Гершман
Общество / Мнения
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Экспертиза vs безопасность: главная ошибка украинских дорожников

У нас очень любят делать гоночные треки вместо улиц, и одна из самых распространённых ошибок – неправильные радиусы на поворотах.

Чаще всего проектировщики и дорожники просто лепят максимально возможный радиус, чтобы без проблем пройти экспертизу — в итоге на обычной жилой улице делают перекрёстки и повороты, которые нужны на загородных трассах для разворота фур.

Экспертиза vs безопасность: главная ошибка украинских дорожников
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На картинке – зависимость степени комфорта и аварийности движения от радиуса поворота. Перевод вольный, взято Play Stupid Games из мануала по проектированию улиц Лондона.

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Источник:Facebook Аркадия Гершмана
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