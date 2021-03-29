Эксперт рассказала, как часто нужно стирать пижаму

Пижаму, которая используется как домашняя одежда и одежда для сна, следует стирать каждые три-четыре дня.

Об этом заявила эксперт по маркетингу моды Харпа Гретарсдоттир из компании IceWear, сообщает The Mirror. По ее словам, близость пижамы к коже в течение 6-8 часов в сутки делает ее идеальной средой для размножения микробов.

И поскольку человеческое тело теряет 30-40 тысяч клеток кожи в час, пижама становится полна "гадостей", говорит эксперт.

Харпа рекомендует стирать пижаму после 3-4 ночей ношения, или после 5-7 ночей, если принимать душ каждый вечер перед сном. А вот тем, кто склонен к ночному потоотделению или у кого особенно жирная кожа, эксперт рекомендует стирать пижаму через день, а лучше – ежедневно.

При этом стирать необходимо при температуре выше 60 градусов. При более низких температурах Харпа Гретарсдоттир рекомендует обязательно добавлять стиральный порошок, который убивает 99,9% бактерий.

Выстиранную пижаму необходимо высушить в стиральной машине или на воздухе и хранить в ящике или шкафу.

Если не стирать пижаму так часто, как следует, микробы могут контактировать с любыми ранами, прыщами и другими кожными проблемами, вызывая заболевания.

Кроме того, грязная пижама может "заразить" другие вещи по соседству. "[Это может затем] потенциально распространять вредные бактерии и грибки на остальную часть вашего гардероба или даже на гардероб ваших соседей по квартире, партнера или семьи", – говорит Харпа Гретарсдоттир.

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