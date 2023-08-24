Эксклюзив к 32-й годовщине Независимости: картину с автографами Залужного и Шапталы выставили на аукцион

Украинская волонтер Дана Яровая специально ко Дню Независимости выставила на аукцион в поддержку ВСУ картину – с изображением Главнокомандующего Валерия Залужного и Начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, а также надписью "Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно".

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Об этом Яровая сообщила 24 августа в Facebook, разместив соответствующие фото.

"Лот эксклюзивный, потому что на нем автографы этих выдающихся людей!", – написала она.

Она отметила, что стартовая цена картины 32 000 грн к 32-летию Независимости Украины, а аукцион завершится 25 августа в 12.00. Вырученные средства пойдут на снаряды к боевым дронам.