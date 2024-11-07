Эксглава КСУ, эксрадник Януковича и родственник футболиста Шевченко: журналисты обнаружили схему незаконной переправки мужчин за границу. Видео

На украинско-венгерской границе благодаря заместителю начальника по превентивной деятельности Береговского районного отдела полиции работала схема по незаконной переправке мужчин за границу. Схемой для уклонистов, в частности, в свое время воспользовались бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий, экс-советник Януковича Игорь Юшко, а также муж сестры футболиста Андрея Шевченко.

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В общей сложности по этой схеме за границу выехали не менее 20 военнообязанных мужчин. Стоимость такой услуги составила 20 тысяч долларов, утверждает "Слідство. Інфо".

Указанный чиновник Береговского райотдела полиции – Ян Микша – подозреваемый по делу о незаконной переправке людей через госграницу. Как утверждают прокуроры, только на известных фактах такого пересечения границы фигурант "заработал" 400 тысяч долларов.

Но когда суд избрал Яну Микше меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 2,2 млн грн, залог был внесен. Так что правоохранитель (на данный момент его отстранили от работы) уже на свободе. Вины он не признает, но от комментариев отказывается.

Не отказываются от комментариев известные личности, которые по утверждению "Слідство. Інфо" воспользовались услугами Микши. Правда, их комментарии предсказуемы – все говорят, что закон не нарушался.

Среди таких известных людей, контакты которых нашли в телефоне подозреваемого, в частности бывший советник беглого президента Виктора Януковича и эксминистр финансов Игорь Юшко. Он уехал из Украины в Венгрию в начале марта 2022-го. Вместе с ним выехали 33-летний сын Станислав и 48-летний охранник Дмитрий.

Андрей Васюренко, муж сестры известного украинского футболиста Андрея Шевченко, тоже за границей. По данным "Следствия. Инфо", он уехал вместе с женой и мамой. Однако сейчас его жена Елена Шевченко говорит, что они "никуда не уезжали вообще".

В Instagram Андрей Шевченко выложил фото вместе с семьей, в том числе с сестрой. Сам Андрей рассказывает, как "мама с сестрой проделали долгий и сложный путь в Италию, потому что в Великобританию их не пускали с собаками"...

По этой же схеме за границу уехал экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий. Таким образом, к ранее объявленным ему подозрениям (в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний) добавилось новое, о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками организованной группы.

Но экс-судья считает, что границу он пересек законно, а вот подозрение ему якобы объявили незаконным способом.

"До сих пор остается открытым вопрос, какого уровня чиновники вовлечены в схему незаконного выезда мужчин за границу. Ведь пока официально подозревают только районного полицейского и рядовых пограничников", – говорят журналисты-расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в СНБО раскрыли планы Кремля, в которых Тупицкий, одиозный бывший судья Конституционного суда, должен был издать указ о назначении своего бывшего начальника Януковича "президентом" Украины после захвата Киева "за два-три дня".

Напомним, что ранее на Закарпатье ликвидировали две масштабные коррупционные схемы, благодаря которым мужчины призывного возраста могли уклоняться от мобилизации во время войны. Задержаны руководители районного ТЦК и заместитель командира бригады Территориальной обороны – они действовали порознь, но использовали похожие "схемы".

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