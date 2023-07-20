Экс-глава Верховного Суда Князев останется под стражей: ВАКС отклонил жалобу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказалась удовлетворить жалобу адвокатов опального главы Верховного суда в отставке Всеволода Князева, и отправила его под стражу. В СИЗО фигурант, подозреваемый в крупной коррупционной сделке, проведет до 8 сентября.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Впрочем, если Князев все же хочет выйти под домашний арест, то может внести залог в размере 75 млн грн.

"20 июля 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда согласилась с доводами прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение ВАКС от 11.07.2023, которым продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", – указано в сообщении.

Отмечается, что если Князев, его родственники или друзья внесут указанные 75 млн залога, то ему будут предписан ряд процессуальных ограничений. В этом случае он будет обязан прибывать в органы следствия по первому требованию и не сможет покинуть территорию Украины ни под каким предлогом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что САП и НАБУ задержали Князева при получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долларов США. Речь идет о крупнейшей коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.

Во время одного из судебных заседаний Князев указал, что эти деньги не его. Они принадлежат его зажиточным друзьям, а ему передали просто на хранение, отправившись в отпуск.

Несмотря на все объяснения, суд отправил бывшего главу Верховного суда под стражу до 13 июля. Однако адвокатам высокопоставленного чиновника предложили альтернативу, а именно внесение залога в размере 80 млн грн.

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