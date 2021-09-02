Экс-генпрокурор Пискун – о детективе 'Хід прокурора': правоохранительной системе нужно доверять. Интервью

На канале "Украина" состоялась премьера остросюжетного детектива "Хід прокурора". В каждой серии будут описываться истории реальных резонансных преступлений, расследование которых вела прокуратура. Ведущим проекта стал экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. Он впервые рассказал об особенностях своей работы, сочувствии к пострадавшим, интересных увлечениях и работе в проекте "Хід прокурора".

– Расскажите про "Хід прокурора", в чем его уникальность?

– Это эксклюзивная история, потому что здесь мы реконструируем события, о которых общество слышало, но настоящих подробностей никогда не знало – они все были засекречены. Мы сняли гриф секретности, где в связи со сроком давности, где с тем, что умерли свидетели, где с тем, что обвиняемые получили пожизненное заключение. И в итоге сделали первый сериал о громких преступлениях, которые расследовали следователи прокуратуры.

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– Можно небольшой спойлер? Мы увидим очень много резонансных историй (в проекте 46 серий. – Ред.), какие основные мотивы тех преступлений, о которых пойдет речь в "Хід прокурора"?

– Вряд ли я вас сильно удивлю – на первом месте всегда деньги, нажива, материальные ценности, завладение имуществом, наследством и любовь. Часто все это переплетается. Едва ли не в каждом эпизоде у нас любовники, любовницы, любовь, ревность, такие сюжетные повороты, которых и в сериале не увидишь, но все это жизненные истории. Но, не менее интересно, чем разгадывать причину преступления, наблюдать за тем, как преступник все реализовал, как скрывал следы и как мы, прокуратура, все это раскручивали, раскрывали, как шел бой преступника и правоохранительной системы.

– А какова ваша личная роль в этом проекте?

– Кроме того, что я ведущий, я, прежде всего, помогал создавать сценарий. Съемочная группа же не знала, что это за дела, поэтому мы вместе все вычитывали. Я открыл некоторую специфику работы прокуратуры. В частности, показывал, как ведется допрос, как надо себя вести следователем и оперативникам, как следует разговаривать с прокурором. То есть, мы вместе работали над созданием проекта. Хочу отметить, что команда очень талантливая, и сценаристы, и режиссеры – настоящие профессионалы.

– Какие трудности возникали во время съемок?

– Время. Не хватало времени. Я срывал бывало съемки потому, что я не было времени прийти на вычитку сценария или другие наши запланированные встречи. Все задержки были из-за меня. А так, все было хорошо.

– Увидят ли зрители истории, которые расследовали вы лично?

– Да, у нас есть несколько дел, которые я вел, еще будучи следователем по особо важным делам прокуратуры города Ирпеня. Я вспомнил свою молодость, когда бегал зимой по полям – искал убийцу.

– Вы сами становились когда-нибудь жертвой преступлений?

– Нет, я не становился. Тяжело до меня достучаться этим преступникам.

– Есть ли какие-то советы для зрителей, как не стать жертвой преступлений?

– Сейчас очень много современных форм защиты. Есть телефоны, камеры слежения, чипы, антиугонные устройства, электронные средства оповещения против проникновения в дом, есть умная квартира и умный дом. Ни в коем случае нельзя разговаривать с людьми, которые говорят, что вы получаете, например, 400 тысяч гривен, поэтому дайте свой телефон, мы вам сейчас позвоним и скажем, на каком счете. И скажите еще в каком банке. Упаси бог, этим заниматься! Ни с кем не разговаривайте. Если вам пришло 400 тысяч гривен – вам их принесут. А самое главное – надо, чтобы правоохранительной системе доверяли. Кстати, некоторое доверие к нашей патрульной полиции уже есть, а вот что касается других мне не известно.

– Сейчас очень популярны фильмы и сериалы о расследованиях. У вас есть любимые?

– О да, я смотрю. Точнее, стал смотреть после того, как начали снимать наш сериал – чтобы сравнивать, что делаем мы, и что делают другие. Наверное, у меня предвзятый взгляд, но везде одно и то же, аж надоело. В начале всегда: труп, машина, бандиты и "супергерой". А настоящий супергерой – это не тот, кто морду бьет. Супергерой – это тот, кто сидит в кабинете до глубокой ночи и доказательства сравнивает, оценивает их, экспертизы назначает. Ведь ему нужно раскрыть убийство и найти виновного, потому что чей-то ребенок в морге лежит изнасилованный и зарезанный. Вот, где супергерой. А истории о тех, что кулаками машут – это все киношные выдумки. На самом деле уже давно никто не машет.

– Почему вы выбрали профессию прокурора?

– Я с детства хотел быть прокурором. И мой отец этого хотел. Так и произошло.

– Какими чертами должен обладать хороший прокурор?

– Честный, добрый, он должен беспокоиться о проблемах пострадавшего. Если он не понимает изнасилованную женщину или мать убитого парня – он не накажет преступника. Он его пожалеет, ибо тот притворится на суде овечкой. Надо проникнуться горем того человека, против которого совершили преступление. Прокурор не может быть бездушным.

– Есть характеристики, которые позволяют распознать, что перед вами преступник?

– Нет. Бывает такая овечка заходит, а на самом деле он – серийный убийца. А бывает такое коренастое, здоровое, два метра ростом. Вот кажется, это – кремень зашел. Через 15 минут – сидит плачет. Спрашиваю: почему ты плачешь? Начинает ныть, что не хочет в тюрьму, а потом просит, чтобы ему колбасы принесли.

– Итак, сочувствие к подсудимому допустимо?

– Да, но только в том случае, если он неосторожно сделал ошибку. А если он сделал умышленно, осознавая, что он лишает жизни или здоровья гражданина такого, как он – значит он представляет из себя бога. Кто ему дал право? За это надо наказывать, наказывать жестко.

– Какие эмоции испытывает прокурор, когда объявляют желаемый приговор?

– Осознание, что он профессионал, он все же доказал вину в преступлении того, кого наказали.

– Можно доверять интуиции в вашей профессии?

– Обязательно. Когда к тебе заводят в камеру человека, которого подозревают в совершении преступления - ты с первых 5-7 минут разговора при допросе уже понимаешь скажет он тебе правду или нет. Возможно, даже не надо тратить время на него – ты понимаешь, что он тебе правды не скажет. Надо искать что-то другое. А бывает такое, что он тебе доверяет, ты ему доверяешь. Ты ему обещаешь смягчение наказания в случае, если он честно признается, расскажет, покается. Надо придерживаться этого слова. У меня были случаи, когда я звонил судьям и говорил, что, если бы этот не раскололся, мы бы не нашли другого. Поэтому, пожалуйста, я вас прошу – учтите это.

– Какие у вас есть увлечения или хобби?

– Я играю в теннис. Сейчас меньше играю, потому что мне сделали операцию. Иногда собираю иконы - по базарам хожу, по рынкам. Лишь иногда, когда есть настроение и время. Вообще особых предпочтений у меня нет. Я не охотник и не рыбак. У меня спрашивают – почему? Потому что времени у меня на это не было никогда. Как можно все бросить и поехать на три дня на охоту? Та меня найдут вертолетом и с той охоты заберут. Я понимаю, что мне не дадут отдохнуть – каждые 5 минут кто-то звонит.

Справка о проекте

"Хід прокурора" – беспрецедентный для украинского телевидения документальный остросюжетный криминальный детектив телеканала "Украина" и продакшн-компании IVORY films. В основе каждой серии – реальная история резонансного преступления, расследование которого вела прокуратура. В проекте использованы архивные фото и видео-материалы с реальных мест преступлений. Единственное, что сценаристы меняли – настоящие имена и фамилии фигурантов дел. Зритель станет свидетелем того, как проходило расследование, и узнает, кто получил наказание за совершенное преступление.