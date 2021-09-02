Экс-генпрокурор Пискун – о детективе "Хід прокурора": правоохранительной системе нужно доверять. Интервью

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Экс-генпрокурор Пискун – о детективе 'Хід прокурора': правоохранительной системе нужно доверять. Интервью

На канале "Украина" состоялась премьера остросюжетного детектива "Хід прокурора". В каждой серии будут описываться истории реальных резонансных преступлений, расследование которых вела прокуратура. Ведущим проекта стал экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. Он впервые рассказал об особенностях своей работы, сочувствии к пострадавшим, интересных увлечениях и работе в проекте "Хід прокурора".

Расскажите про "Хід прокурора", в чем его уникальность?

– Это эксклюзивная история, потому что здесь мы реконструируем события, о которых общество слышало, но настоящих подробностей никогда не знало – они все были засекречены. Мы сняли гриф секретности, где в связи со сроком давности, где с тем, что умерли свидетели, где с тем, что обвиняемые получили пожизненное заключение. И в итоге сделали первый сериал о громких преступлениях, которые расследовали следователи прокуратуры.

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Можно небольшой спойлер? Мы увидим очень много резонансных историй (в проекте 46 серий. Ред.), какие основные мотивы тех преступлений, о которых пойдет речь в "Хід прокурора"?

– Вряд ли я вас сильно удивлю – на первом месте всегда деньги, нажива, материальные ценности, завладение имуществом, наследством и любовь. Часто все это переплетается. Едва ли не в каждом эпизоде у нас любовники, любовницы, любовь, ревность, такие сюжетные повороты, которых и в сериале не увидишь, но все это жизненные истории. Но, не менее интересно, чем разгадывать причину преступления, наблюдать за тем, как преступник все реализовал, как скрывал следы и как мы, прокуратура, все это раскручивали, раскрывали, как шел бой преступника и правоохранительной системы.

А какова ваша личная роль в этом проекте?

– Кроме того, что я ведущий, я, прежде всего, помогал создавать сценарий. Съемочная группа же не знала, что это за дела, поэтому мы вместе все вычитывали. Я открыл некоторую специфику работы прокуратуры. В частности, показывал, как ведется допрос, как надо себя вести следователем и оперативникам, как следует разговаривать с прокурором. То есть, мы вместе работали над созданием проекта. Хочу отметить, что команда очень талантливая, и сценаристы, и режиссеры – настоящие профессионалы.

Какие трудности возникали во время съемок?

– Время. Не хватало времени. Я срывал бывало съемки потому, что я не было времени прийти на вычитку сценария или другие наши запланированные встречи. Все задержки были из-за меня. А так, все было хорошо.

Увидят ли зрители истории, которые расследовали вы лично?

– Да, у нас есть несколько дел, которые я вел, еще будучи следователем по особо важным делам прокуратуры города Ирпеня. Я вспомнил свою молодость, когда бегал зимой по полям – искал убийцу.

Вы сами становились когда-нибудь жертвой преступлений?

– Нет, я не становился. Тяжело до меня достучаться этим преступникам.

Есть ли какие-то советы для зрителей, как не стать жертвой преступлений?

– Сейчас очень много современных форм защиты. Есть телефоны, камеры слежения, чипы, антиугонные устройства, электронные средства оповещения против проникновения в дом, есть умная квартира и умный дом. Ни в коем случае нельзя разговаривать с людьми, которые говорят, что вы получаете, например, 400 тысяч гривен, поэтому дайте свой телефон, мы вам сейчас позвоним и скажем, на каком счете. И скажите еще в каком банке. Упаси бог, этим заниматься! Ни с кем не разговаривайте. Если вам пришло 400 тысяч гривен – вам их принесут. А самое главное – надо, чтобы правоохранительной системе доверяли. Кстати, некоторое доверие к нашей патрульной полиции уже есть, а вот что касается других мне не известно.

Сейчас очень популярны фильмы и сериалы о расследованиях. У вас есть любимые?

– О да, я смотрю. Точнее, стал смотреть после того, как начали снимать наш сериал – чтобы сравнивать, что делаем мы, и что делают другие. Наверное, у меня предвзятый взгляд, но везде одно и то же, аж надоело. В начале всегда: труп, машина, бандиты и "супергерой". А настоящий супергерой – это не тот, кто морду бьет. Супергерой – это тот, кто сидит в кабинете до глубокой ночи и доказательства сравнивает, оценивает их, экспертизы назначает. Ведь ему нужно раскрыть убийство и найти виновного, потому что чей-то ребенок в морге лежит изнасилованный и зарезанный. Вот, где супергерой. А истории о тех, что кулаками машут – это все киношные выдумки. На самом деле уже давно никто не машет.

Пискун рассказал о съемках в детективе "Хід прокурора"

Почему вы выбрали профессию прокурора?

– Я с детства хотел быть прокурором. И мой отец этого хотел. Так и произошло.

Какими чертами должен обладать хороший прокурор?

– Честный, добрый, он должен беспокоиться о проблемах пострадавшего. Если он не понимает изнасилованную женщину или мать убитого парня – он не накажет преступника. Он его пожалеет, ибо тот притворится на суде овечкой. Надо проникнуться горем того человека, против которого совершили преступление. Прокурор не может быть бездушным.

Есть характеристики, которые позволяют распознать, что перед вами преступник?

– Нет. Бывает такая овечка заходит, а на самом деле он – серийный убийца. А бывает такое коренастое, здоровое, два метра ростом. Вот кажется, это – кремень зашел. Через 15 минут – сидит плачет. Спрашиваю: почему ты плачешь? Начинает ныть, что не хочет в тюрьму, а потом просит, чтобы ему колбасы принесли.

Итак, сочувствие к подсудимому допустимо?

– Да, но только в том случае, если он неосторожно сделал ошибку. А если он сделал умышленно, осознавая, что он лишает жизни или здоровья гражданина такого, как он – значит он представляет из себя бога. Кто ему дал право? За это надо наказывать, наказывать жестко.

Какие эмоции испытывает прокурор, когда объявляют желаемый приговор?

– Осознание, что он профессионал, он все же доказал вину в преступлении того, кого наказали.

Можно доверять интуиции в вашей профессии?

– Обязательно. Когда к тебе заводят в камеру человека, которого подозревают в совершении преступления - ты с первых 5-7 минут разговора при допросе уже понимаешь скажет он тебе правду или нет. Возможно, даже не надо тратить время на него – ты понимаешь, что он тебе правды не скажет. Надо искать что-то другое. А бывает такое, что он тебе доверяет, ты ему доверяешь. Ты ему обещаешь смягчение наказания в случае, если он честно признается, расскажет, покается. Надо придерживаться этого слова. У меня были случаи, когда я звонил судьям и говорил, что, если бы этот не раскололся, мы бы не нашли другого. Поэтому, пожалуйста, я вас прошу – учтите это.

Какие у вас есть увлечения или хобби?

– Я играю в теннис. Сейчас меньше играю, потому что мне сделали операцию. Иногда собираю иконы - по базарам хожу, по рынкам. Лишь иногда, когда есть настроение и время. Вообще особых предпочтений у меня нет. Я не охотник и не рыбак. У меня спрашивают – почему? Потому что времени у меня на это не было никогда. Как можно все бросить и поехать на три дня на охоту? Та меня найдут вертолетом и с той охоты заберут. Я понимаю, что мне не дадут отдохнуть – каждые 5 минут кто-то звонит.

Справка о проекте

"Хід прокурора" – беспрецедентный для украинского телевидения документальный остросюжетный криминальный детектив телеканала "Украина" и продакшн-компании IVORY films. В основе каждой серии – реальная история резонансного преступления, расследование которого вела прокуратура. В проекте использованы архивные фото и видео-материалы с реальных мест преступлений. Единственное, что сценаристы меняли – настоящие имена и фамилии фигурантов дел. Зритель станет свидетелем того, как проходило расследование, и узнает, кто получил наказание за совершенное преступление.

УкраинаСвятослав Пискун