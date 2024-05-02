Экологически чистый и с гарантией на 17 лет: компания 'Артдекор' начала использовать новый материал для натяжных потолков

Компания Art Decor предлагает своим клиентам широкий выбор натяжных потолков, настенных покрытий и декоративных световых конструкций. Многолетний опыт, высокое качество и гарантия на выполненные работы позволила компании Art Decor завоевать доверие украинцев на рынке натяжных потолков.

Недавно в Art Decor начали использовать новый экологически чистый материал, который не содержит ПВХ, тяжелых металлов, фталатов и летучих органических соединений. Такое современно решение подходит даже для влажных помещений и соответствует стандарту EN 14716.

Компания не только предоставляет услуги по монтажу натяжных потолков, но также имеет свое производство. Уверенность в качестве, за которое отвечает квалифицированный штат рабочих, позволяет Art Decor предоставлять своим клиентам гарантию на целых 17 лет.

Art Decor предлагает широкий выбор потолков – ПВХ полотна и тканевые. ПВХ полотна представляют собой износостойкий и химически инертный материал толщиной 0,17-0,3 мм. По фактуре бывают глянцевые, сатиновые и матовые.

В свою очередь тканевые полотна выполнены из искусственных переплетённых нитей, пропитанных полиуретаном. По фактуре бывают только матовыми. Материалы для натяжных тканевых потолков от ведущего немецкого производителя технического текстиля компании Heytex, которая предлагает высокоэффективные решения в сфере декора помещений.

Экологически чистая, термостабильная, антистатическая ткань с превосходной цветопередачей является экологически чистым решением благодаря отсутствию в своем составе ПВХ, тяжелых металлов, фталатов и летучих органических соединений (VOC, SVOC, CMR). Поэтому натяжные потолки от Art Decor не выделяют в воздух вредных химических веществ, если их эксплуатировать в допустимом температурном диапазоне.

При этом Art Decor предоставляет широкий спектр услуг, в частности, покрытие стен и потолков в гостиницах, домах, барах, дискотеках, театрах, крытых бассейнах, спортивных залах и больницах. Также у компании можно заказать производство выставочных стендов. Материал для натяжных потолков производится в трех ширинах: 320 см, 420 см, 510 см, что позволит произвести монтаж практически в любых помещениях.

Во время работ компания Art Decor использует безопасные полимерно-композитные газовые баллоны, которые соответствуют высоким требованиям безопасности. Также при монтаже используется перфоратор с пылесборником, который гарантирует минимальную запыленность помещения. При этом запах после нагрева полотна полостью выветривается из помещения всего за 2 дня. Компания Art Decor всегда уверена в качестве выполненных работ, поэтому предоставляет 17 лет официальной гарантии на ПВХ полотно и комплектующие. За долгие годы натяжной потолок не поменяет цвет и не будет деформирован.

На сайте Art Decor можно ознакомиться с уже готовыми работами компании и даже узнать приблизительную цену услуг благодаря калькулятору стоимости. Кроме того, на сайте можно заказать звонок, и специалисты Art Decor свяжутся с вами в кратчайшие сроки для более подробной информации.