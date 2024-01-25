Его зовут Борис, любит чипсы и сало. Военный посоветовал уникальный способ борьбы с мышами на передовой

Украинские воины на фронте борятся не только с врагом – Россией, но и с грызунами. В последнее время в окопах нашествия мышей, а за пищу они воспринимают все без перебора. Поэтому военные часто находят погрызенные рации, еду и личные вещи. К счастью, способ побороть малых вредителей найден, но кому-то он может показаться таким же отвратительным, как и сами мыши.

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Боец с позывным "Феникс" из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, ныне воюющей на Запорожском направлении, обнаружил, что крысы любят поедать мышей, поэтому сейчас они часто наблюдают "войну в окопах". Об этом способе борьбы он рассказал Радио Свободе. Военный также отметил, что крысы любят между собой биться за мышь, поэтому, вероятно, свою популяцию тоже понемногу уничтожают.

Воин рассказал, что коты, славящиеся своим чувствительным носом к мышам, не помогают бороться с мелкими грызунами, то же самоек касается разных ядов.

"Ты убиваешь их 100, их приходит 300, этих мышей. Борются с ними сейчас крысы. Мы их не трогаем. Да, оно большое, мохнатое, страшное такое. Как коты, такие крысы. Они вот здесь живут. Мы уже одного назвали. Он здесь чай пьет всегда. Его зовут Борис. Его никто не трогает. Он – известная личность. Жирный такой, едва залезает на эти... Едва уже лезет, бедное", – рассказал военный.

Чтобы Борис со своей "бандой" хорошо ловили мышей, воин их кормит. Он призывает не бояться крыс ведь, несмотря на свою жуткую внешность, людей они не трогают.

"Я в шоке был. Я никогда не мог поверить. А то яд, липучки, все это до одного места. Их здесь группа – где-то штук пять живет. Да, я сижу, он вылезает, чудовище это мохнатое, вылезает, вот так вот из-под ног, пошел там, поел, я ему там чипсы бросил или кусок сала. Он себе ушел, он не трогает людей. Заводите крыс – это убийственная сила", – посоветовал боец.

Как мы отмечали выше, крысы также между собой воюют за добычу, поэтому вполне могут снизить и собственную популяцию.

"Их здесь было, они лазили в спальник, по голове, вот здесь. Тишина гробовая. Вот только выходит Борис и его банда. Они здесь начинают ловить их, драки идут. Я подсвечиваю телефоном, расчленили ту мышь и за нее дерутся", – рассказал военный.

Ранее OBOZ.UA писал, как оккупант забрел в окопы украинцев в поисках продовольствия. Его отправили туда свои соотечественники.

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