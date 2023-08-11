Его не дождалась с фронта невеста: в боях на Донетчине погиб командир взвода сотни 'Белые демоны'. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь еще одного молодого воина, патриота Украины со Львовщины – 25-летнего Назария Зеленевича. Военнослужащий батальона "Карпатская Сечь" погиб в боях на Донетчине.

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Дома своего защитника не дождалась невеста. О потере сообщил Козовский сельский совет в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Назарий Игоревич Зеленевич (29.06.1998 г. р.) был из села Рыков Стрыйского района Львовской области. Он с первых дней полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт.

В рядах Сил обороны молодой воин стал командиром взвода второй сотни "Белые демоны" батальона "Карпатская Сечь" им. Олега Куцина.

Его жизнь оборвалась 8 августа 2023 года на Лиманском направлении фронта в Донецкой области. У Героя остались родители – Игорь и Александра, сестра Роксолана и невеста Диана.

"Защищая нас, он отдал самое ценное – свою молодую жизнь. Вечная память Герою Назарию, да простит Господь ему все грехи сознательные и бессознательные и упокоит его душу в царстве небесном", – подчеркнули в сельсовете.

О времени и месте прибытия траурной колонны с телом защитника на территорию Козовской громады землякам сообщат позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, от полученных в бою на Запорожье ранений погиб участник Революции Достоинства Сергей Девдюк. За его жизнь боролись медики, однако сердце защитника остановилось в больнице.

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