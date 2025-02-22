Его искали все модники СССР: почему в Союзе был так популярен плащ из болоньи

В советские времена каждый модник или модница, чтобы выглядеть стильно, приходилось творчески подходить к сборке гардероба, ведь дефицит товаров в магазинах часто ставил препятствия для повседневного потребления модных вещей.

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Однако одним из самых модных трендов 1960-х годов стал плащ из ткани болоньи — блестящий, водоотталкивающий, но одновременно загадочный. Этот стильный элемент гардероба за считанные месяцы приобрел популярность среди советских граждан, став синонимом достижения модного статуса.

Как возник плащ из болоньи

Синтетическая ткань, из которой изготовляли плащи, была известна под названием "болонья" и была изобретена в итальянском городе Болонья. Она была разработана в Европе для изготовления дождевиков, но в СССР ее популярность приобрела совершенно новое значение. Впервые на советском рынке она появилась в 1960-е годы, когда Никита Хрущев активизировал сотрудничество с западными предпринимателями, что позволило организовать поставки новых материалов для швейной промышленности. В то же время в СССР начали производить ткань болонью на одном из заводов в Наро-Фомине.

Интересно, что популяризация этого плаща в Советском Союзе тесно связана с кинематографом. Особое место в его раскрутке занял фильм "Рокко и его братья" (1960), в котором известный актер Ален Делон появился на экране в плаще из болоньи. Это стало важным моментом для советской молодежи, и вскоре плащи из такой ткани стали желаемой вещью для каждого, кто стремился стать частью модной элиты.

Дефицит и высокая цена

Спрос на болоньевые плащи стал столь велик, что производственных мощностей не хватало для удовлетворения запросов потребителей. Плащи начали исчезать из магазинов, и их можно было приобрести только через знакомства, на черном рынке или в комиссионных магазинах по гораздо более высоким ценам. Официальная цена плаща была около 50 рублей, что составляло практически половину средней месячной зарплаты. Но даже это не останавливало желающих выглядеть стильно — люди стояли в очередях, переплачивали или находили варианты из-за фарцовщиков.

Болонья – это ткань, отделанная специальными полимерными составами, придающими ей водоотталкивающие свойства. Плащи были удобны во время дождя, но их свойства, как и свойства всей синтетической ткани, ограничивали вентиляцию, что делало их менее комфортными для ношения в теплое время года. Наиболее популярны были плащи зеленоватого цвета, но также можно было найти варианты синего, темно-коричневого и светло-коричневого оттенков.

Настоящим трендом были не просто плащи из ткани "болонья", а их разнообразные детали, делавшие каждый плащ уникальным. Классический фасон включал в себя широкий плащ прямого кроя, с поясом, английским воротником, прорезными карманами, отлетной кокеткой на спине и специальными сетчатыми подкладками для вентиляции. Кроме того, каждый плащ продавался вместе с косынкой, изготовленной из того же материала. Однако не все модели были такими изысканными – на черном рынке можно было встретить плащи, отличавшиеся от стандартных советских моделей.

Часто можно было найти импортированные или нелегально привезенные плащи из страны, где они не были так популярны, например, из социалистической Восточной Европы. Там обычно была менее запрашиваемая ткань, что делало ее более доступной, и она попадала на советский черный рынок. В то же время даже в странах, где была распространена ткань болоньи, она не приобрела такой популярности, как в СССР, и оставалась скорее проходной вещью, чем трендовой.

В первые годы производства советские плащи были очень качественными и востребованными, но со временем их стиль изменился. К концу 1960-х годов, на фоне перемен в моду, плащи становились менее привлекательными: они стали изготавливаться в ярких цветах, часто с некрасивыми рисунками, без деталей и декоративных элементов. Это не могло поразить потребителей, и в 1970-80-е годы спрос на такие плащи значительно снизился. Со всем тем журналы мод не раз публиковали новые варианты плащей из болоньи, хотя и модная эволюция этих изделий уже завершилась.

OBOZ.UA ранее сообщал, какие вещи считались в СССР писком моды.

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