Довольно давно мне стала бросаться одна особенность человеческой природы, которая вот уже много столетий проявляется у совершенно разных людей. Речь о стремлении групп людей, общества и государства в целом навязывать свою точку зрения (убеждения) другим.

В Советском союзе была общеобязательная модель поведения, так называемого советского человека, который должен был направлять все силы на посторенние коммунизма. Люди, которые не стремились к таким целям, всецело осуждались тогдашней системой, понижались в правах и подвергались репрессиям. В нацистской Германии 30 – 40 годов 20 века предполагалось, что все слои населения должны были быть сторонниками расовой концепции Гитлера, а также поддерживать официальную политику нацисткой партии. Также как и в СССР, в нацистской Германии не допускалась альтернатива мыслей, за чем строго следила политическая полиция и вся нацистская правовая система. Эти примеры четко показывают, что политическая мысль в авторитарных и тоталитарных государствах допускают существование только одной формы убеждений.

В наши дни даже в демократических странах развитого Западного мира стало появляться больше примеров навязывания убеждения одной социальной группой в ущерб другим. Так, в некоторых развитых странах мира официально приняты и продвигаются во всех сферах общественной жизни такие концепции как мультикультурализм, позитивная дискриминация, гендерные квоты, борьба за права сексуальных меньшинств, сексуальное просвещение, пропаганда идей матриархата, а также радикального феминизма и т.д. При этом, существующие политики часто ставят акцент на том, что в вышеуказанных вопросах может существовать только одна точка зрения. Таким образом, заранее отсекаются попытки к любым дискуссиям по этим вопросам, что существенно урезает право людей на свободу слова. По этой причине в таких странах люди с противоположными взглядами подвергаются травле и преследованиям, как в реальной жизни, так и через социальные сети. Можно вспомнить пример известной английской писательницы Джоан Роулинг, которая подверглась массовым атакам в социальных сетях из-за ее критики выражения о физиологических особенностях трансгендеров.

Думаю, существует множество причин, почему на разных исторических этапах развития, как человеческие индивиды, так и целые общества, государства в целом приходили к политике навязывания своего мнения (мировоззрения) другим людям. Возможно, такая ситуация берет начало еще с первобытных времен когда на Земле проживало ничтожно малое количество людей, вынужденных постоянно конкурировать между собой за свободные ресурсы. Единая идеология (единомыслие) гарантировала быстрое принятие решение тогдашними вождями (царями), позволяя мобилизовать все ресурсы для укрепления племени (государства), что в конечном итоге гарантировало выживание общности во враждебном окружении.

На частном уровне отдельного человека эта особенность нашего сознания проявляется в психологической потребности определенного типа людей само выражаться за счет убеждения других в своей правоте. Наверное, именно поэтому в нашем обществе достаточно мало людей, которые имеют уважение к личному пространству окружающих, а также способны к принятию других точек зрения.

Таким образом, навязывание является свойством нашей психики, которое проявляется как на уровне индивидуума, так и общества в целом.

Спустя множество столетий произошло укрепление государств мира, в следствии чего, стали активно развиваться наука, образование, социальные институты, политика, что в конечном итоге значительно повысило средний интеллектуальный уровень населения. Все это позволило человечеству постепенно перейти от единоличного управления государством к парламентаризму, где каждому гражданину гарантировалось возможность выражать свою точку зрения и участвовать в политической (общественной) жизни страны. Несмотря на это в психологии масс до сих пор сохраняется реликт коллективизма, заставляющий его носителей настаивать на необходимости унификации убеждений окружающих. Необходимо подчеркнуть, что именно многообразие идей позволило современному обществу прийти к существующему уровню развития. Многообразие никак не ослабляет государство и общество, а наоборот раскрывает различные аспекты его существования, позволяя находить в созданных идеях, те которые наиболее соответствуют современным вызовам. Поэтому обратный откат к монополизму (навязыванию) идей может привести к застою и медленной деградации общественной мысли.

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