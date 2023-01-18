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Единственное, что спасет от нервного срыва – помощь ВСУ: в горячих точках защитникам необходима помощь
мненияОбщество / Мнения
Прошу репосты!
Единственное, что может спасти нас всех от нервного срыва от постоянных трагических новостей, это помощь ВСУ
Очень прошу, люди, для героически воюющей бригады у Соледара.
Нужны срочно рации Моторола.
Сегодня нужно выкупить – счет на 105 121 грн.
Для минометной бригады, завтра нужно выкупить монокуляр ночного видения – 30 тыс. грн
И для пулеметного взвода очень нужен квадрокоптер Мавик 3 комбо – 114 тыс. грн.
Умоляю помочь, если каждый передаст 5-10 грн, быстро соберем
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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