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Единственное, что спасет от нервного срыва – помощь ВСУ: в горячих точках защитникам необходима помощь

Наталья Юсупова
мнения
Общество / Мнения
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Единственное, что спасет от нервного срыва – помощь ВСУ: в горячих точках защитникам необходима помощь

Прошу репосты!

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Единственное, что может спасти нас всех от нервного срыва от постоянных трагических новостей, это помощь ВСУ

Очень прошу, люди, для героически воюющей бригады у Соледара.

Нужны срочно рации Моторола.

Сегодня нужно выкупить – счет на 105 121 грн.

Для минометной бригады, завтра нужно выкупить монокуляр ночного видения – 30 тыс. грн

И для пулеметного взвода очень нужен квадрокоптер Мавик 3 комбо – 114 тыс. грн.

Умоляю помочь, если каждый передаст 5-10 грн, быстро соберем

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Единственное, что спасет от нервного срыва – помощь ВСУ: в горячих точках защитникам необходима помощь
Единственное, что спасет от нервного срыва – помощь ВСУ: в горячих точках защитникам необходима помощь
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