Джеймс Бонд и Де Голль – в Киеве заметили загадочные билборды

В Киеве появились загадочные билборды с Джеймсом Бондом и Шарлем Де Голлем. Об этом рассказал политический эксперт Михаил Шнайдер.

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"А вот это уже интересно. Очень интересно. Друзья, в очередной раз удостоверяюсь, что жизнь у нас в Украине интересная, многогранная и порой подбрасывает настоящие загадки".

Сегодня увидел такой-то борд. Сфоткал. До сих пор думаю, что это может означать? На шутку вроде бы не похоже, хотя все может быть. Судя по милитарной форме, в которую одет персонаж справа – генерал Де Голль – сразу подумал о военных. А персонаж слева очень напоминает Агента 007 – здесь сразу приходят в голову разведчики или Спецслужбы", - написал эксперт.

Он предположил, что, возможно, таким образом некоторые политтехнологи решили осторожно начать предвыборную кампанию.

"Или Офис Президента нагоняет Загадочности? Но с какой Целью? Вопросов здесь явно больше, чем ответов. Друзья, что Думаете? Какие будут ваши Версии?" – поинтересовался Михаил Шнайдер.