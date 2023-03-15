Джамбулатов: поддержка украинских детей – важная миссия, которая поможет сохранить надежду и веру в будущее

С каждым днем открывают все больше благотворительных сборов на обеспечение и закупку для военных. Безусловно, каждый такой сбор важен. Но с началом полномасштабного вторжения изменились и жизни более 7 миллионов украинских детей. Сегодня каждый из них нуждается в большем внимании, нежели обычно.

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"Детям, пострадавшим от военных действий, необходима поддержка и помощь. Как отец, я понимаю, что один из главный векторов в этом – забота об их эмоциональном и физическом здоровье", – говорит столичный предприниматель Рустам Джамбулатов.

Благотворительность в условиях войны может включать в себя множество различных видов помощи детям. Например, организации могут отправлять гуманитарную помощь в виде продуктов питания, одежды, медикаментов и других необходимых предметов. Одним из таких благотворительных фондов является "Украинская образовательная фундация".

Свою деятельность фундация начала с образовательных проектов еще в 2014 году. За 8 лет их проекты охватили более 1 млн детей со всей Украины. С начала полномасштабной войны команда фонда начала ездить в Харьков, чтобы обеспечить детей, которые прятались в метро от обстрелов, витаминами, развивающими играми, продуктами и средствами гигиены. Весной и летом такие поездки стали еженедельными и охватывали почти все оккупированные области.

На сегодняшний день фонд передал помощь более 10 тыс. семьям. Это почти 200 тонн. А также, имеет около 1000 семей на полном гуманитарном обеспечении.

"Глядя на эти объемы гуманитарной помощи не возникает сомнений в важности донации именно детям", – заявляет Рустам, пожертвовав средства в Украинскую образовательную фундацию.

На вырученные средства закупили необходимые лекарства и продукты для 176 детей из Донецкой области (Новогродовка, Краматорск, Северск, Лиман, Райгородок и др.)

Поддержка детей сейчас — это важная миссия, которая помогает детям сохранять надежду и веру в будущее.