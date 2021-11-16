Дожди, снег и морозы до -11: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине до конца недели. Карты
В Украину идет очередное похолодание – погода изменится уже со вторника, 16 ноября. Ночные морозы могут достигать -11 градусов, однако в дневные часы будут держаться "плюсы".
В пятницу и субботу (19-20 ноября) возможен мокрый снег, а также перепады атмосферного давления. Но в целом на выходные снова потеплеет. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Наталья Диденко. Далее приводим ее прямую речь.Арктический воздух принесет в Украину морозы до -11
Уже в ближайшие сутки в Украину зайдет холодный воздух арктического происхождения. То есть у нас ожидается похолодание. Ночная температура воздуха будет снижаться до -3… -8 градусов, на востоке в течение недели может быть и ниже, вплоть до -11 градусов.
В дневные часы тоже будет холодно, но без "минусов". Около +1… +5 градусов.
Несколько теплее, если так можно сказать, будет в западных областях. Ночью около 0 градусов, днем +5… +10 градусов.Украину ждут два дня некомфортной погоды с мокрым снегом
Во вторник и среду, 16-17 ноября, антициклон еще удержит свои позиции, поэтому осадков не ожидается. Но в четверг, 18 ноября, на наших западных границах появится атмосферный фронт, который принесет осадки на запад и север.
В течение 19-20 ноября деятельность атмосферных фронтов обусловит в Украине, честно говоря, некомфортную неустойчивую погоду со скачками атмосферного давления, с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.
В эти дни в Карпатах, особенно на высокогорье, будет преобладать снег. Еще и мокрый.
В субботу и воскресенье, 20-21 ноября, чуть-чуть потеплеет, но все же на фоне охлажденной поверхности и воздуха, а также низкой температуры ночью вероятность мокрого снега 20 ноября достаточно высока.
В каких именно регионах температура не очень существенно будет удаляться от 0 градусов, сложно сказать, но вероятность есть.
Дыхание зимы мы ощутим, но о приходе зимы говорить рано. Потому что ноябрь – переходный месяц. В нем всегда бывают и явления теплые, и явления холодные, которые присущи обоим сезонам. Очень часто так бывает, что может, условно, выпасть снег по колено (это не касается этой недели), а потом снова будет потепление.Прогноз на каждый день недели от Укргидрометцентра
На официальном сайте Украинского гидрометцентра можно узнать погоду на ближайшие дни до субботы, 20 ноября, включительно.
Во вторник, 16 ноября, там обещают в основном "минусовую" температуру ночью и "плюсовую" днем. В центре, на севере и востоке дневная температура будет колебаться в пределах +1… +3 градуса, на западе и юге +3… +6 градусов. Осадков не прогнозируют.
В среду, 17 ноября, осадков также не ожидается, но ночные морозы усилятся. Ночной температурный минимум на севере и в центре будет составлять -7 градусов, на востоке -9 градусов, на западе -6 градусов, на юге -4 градуса.
На четверг, 18 ноября, обещают дожди в западных регионах страны. Дневной максимум на западе будет составлять +8 градусов, в центре +4 градуса, на севере и востоке +3 градуса, на юге +10 градусов.
В пятницу, 19 ноября, осадки прогнозируются на всей территории Украины. На севере и востоке – снег с дождем. В большинстве регионов температуры ночью станут плюсовыми, за исключением востока. Днем воздух будет прогреваться до +8 градусов на западе, +4 градусов в центре и на севере, +5 на востоке и +10 градусов на юге.
В субботу, 20 ноября, осадки прогнозируются на большей части Украины, но уже в виде дождя, а не снега. Температурный фон несколько повысится. Максимальные отметки термометра на западе будут в пределах +11, в центре и на юге +9, на севере +6, на востоке +5. Ночные небольшие морозы возможны только в Сумской области.