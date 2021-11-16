Дожди, снег и морозы до -11: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине до конца недели. Карты

В Украину идет очередное похолодание – погода изменится уже со вторника, 16 ноября. Ночные морозы могут достигать -11 градусов, однако в дневные часы будут держаться "плюсы".

В пятницу и субботу (19-20 ноября) возможен мокрый снег, а также перепады атмосферного давления. Но в целом на выходные снова потеплеет. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Наталья Диденко. Далее приводим ее прямую речь.

Уже в ближайшие сутки в Украину зайдет холодный воздух арктического происхождения. То есть у нас ожидается похолодание. Ночная температура воздуха будет снижаться до -3… -8 градусов, на востоке в течение недели может быть и ниже, вплоть до -11 градусов.

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В дневные часы тоже будет холодно, но без "минусов". Около +1… +5 градусов.

Несколько теплее, если так можно сказать, будет в западных областях. Ночью около 0 градусов, днем +5… +10 градусов.

Во вторник и среду, 16-17 ноября, антициклон еще удержит свои позиции, поэтому осадков не ожидается. Но в четверг, 18 ноября, на наших западных границах появится атмосферный фронт, который принесет осадки на запад и север.

В течение 19-20 ноября деятельность атмосферных фронтов обусловит в Украине, честно говоря, некомфортную неустойчивую погоду со скачками атмосферного давления, с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

В эти дни в Карпатах, особенно на высокогорье, будет преобладать снег. Еще и мокрый.

В субботу и воскресенье, 20-21 ноября, чуть-чуть потеплеет, но все же на фоне охлажденной поверхности и воздуха, а также низкой температуры ночью вероятность мокрого снега 20 ноября достаточно высока.

В каких именно регионах температура не очень существенно будет удаляться от 0 градусов, сложно сказать, но вероятность есть.

Дыхание зимы мы ощутим, но о приходе зимы говорить рано. Потому что ноябрь – переходный месяц. В нем всегда бывают и явления теплые, и явления холодные, которые присущи обоим сезонам. Очень часто так бывает, что может, условно, выпасть снег по колено (это не касается этой недели), а потом снова будет потепление.

На официальном сайте Украинского гидрометцентра можно узнать погоду на ближайшие дни до субботы, 20 ноября, включительно.

Во вторник, 16 ноября, там обещают в основном "минусовую" температуру ночью и "плюсовую" днем. В центре, на севере и востоке дневная температура будет колебаться в пределах +1… +3 градуса, на западе и юге +3… +6 градусов. Осадков не прогнозируют.

В среду, 17 ноября, осадков также не ожидается, но ночные морозы усилятся. Ночной температурный минимум на севере и в центре будет составлять -7 градусов, на востоке -9 градусов, на западе -6 градусов, на юге -4 градуса.

На четверг, 18 ноября, обещают дожди в западных регионах страны. Дневной максимум на западе будет составлять +8 градусов, в центре +4 градуса, на севере и востоке +3 градуса, на юге +10 градусов.

В пятницу, 19 ноября, осадки прогнозируются на всей территории Украины. На севере и востоке – снег с дождем. В большинстве регионов температуры ночью станут плюсовыми, за исключением востока. Днем воздух будет прогреваться до +8 градусов на западе, +4 градусов в центре и на севере, +5 на востоке и +10 градусов на юге.

В субботу, 20 ноября, осадки прогнозируются на большей части Украины, но уже в виде дождя, а не снега. Температурный фон несколько повысится. Максимальные отметки термометра на западе будут в пределах +11, в центре и на юге +9, на севере +6, на востоке +5. Ночные небольшие морозы возможны только в Сумской области.