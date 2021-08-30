Боевики "Талибана" убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. К ему тупо приехали домой победители, вывели из дома, приговорили и испонили. Причина проста - в своем творчестве он выступал против талибов. Вся прогрессивная политическая прослойка в мире осуждает. Мол, это же не военный, не разведка, не политик. Это певец. Который вас ругал. Просто вот так вывести и расстрелять? Это нельзя.

Так вот, недорогие мои политические фигуры и околополитические распределители о освоители денег на поддержку демократии и гражданского общества. Я глубоко тронут вашей позицией. И глубоко поражен вашим цинизмом. Расскажу вам страшную вещь. В 2014, когда не талибы, а российские военные и подконтрольные Кремлю никакие маргиналы из русского мира захватили Донецк и Горловку - это было правилом. Приезжали за теми, кто был за Украину. Кто был против РФ или "ДНР". Выводили, приговаривали и убивали. Иногда после страшных пыток. Иногда просто обрекали на бесконечные пытки.

Видео дня

Не Талибан, которых вы называете террористами - Кремль! И его марионетки. И Украина вам про это КРИЧИТ уже семь лет! Приходили к журналистам и певцам, к актерам театров и телеведущим, к бизнесменам и преподавателям ВУЗов. Кто вовремя не понял, что без шансов на жизнь эта борьба и нужно молча уезжать. Этих вы не считаете террористами вне закона? С ними вы строите Северный поток-2 и Сименс поставляет им турбины в Крым. А какая разница между убийцами несогласных из Талибана и Русской весны? Нет уж, дорогие европейские политики. Мы все это будем кричать. И вы либо противники терроризма и убийц, либо за бабки прощаете все. Бесят эти двойные стандарты!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.