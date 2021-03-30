Движение поездов между Запорожьем и Днепром закрыто: в "Укрзалізниці" объяснили, как добраться
"Укрзалізниця" продолжает ремонтные работы на месте схода с рельсов поезда Hyundai Rotem вблизи города Вольнянск Запорожской области, движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто.
Как сообщается на сайте УЗ, поезда в/из Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд.
"В настоящее время "Укрзалізниця" оперативно организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение к меньшим станциям", – говорится в сообщении.
В частности, изменения в расписании коснутся следующих маршрутов:
поезд № 4/3 Ужгород – Запорожье будет остановлен по станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья.
поезд № 732/731 Киев – Запорожье сделает остановку по станции Днепр.
Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут поданы на вторую платформу.
Поезд №88/87 Новоалексеевка – Ковель будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье – Никополь – Апостолово – Кривой Рог – Сортовые-Пятихатки.
Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка – Ковель.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье. Это произошло в 50 километрах к конечной станции – Запорожье. Сошли шесть из девяти вагонов.
Никто из 88 пассажиров не пострадал.