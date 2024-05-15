Две воинские части получили 45 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара передал еще 45 FPV-дронов защитникам из двух подразделений, защищающих Украину на фронте. Об этом говорится в сюжете Новости. Live.

Отмечается, что предоставленные беспилотники были приобретены по рекомендациям и пожеланиям операторов, отвечающих за их использование. Они могут гарантированно нести более 1 кг взрывчатки на расстояние до 20 км.

"Не секрет, что сейчас в военном деле наступила новая эра – эра дронов. И к нам поступают многочисленные запросы от военных именно на покупку и передачу "птичек". Наш Фонд всегда пытается оперативно реагировать на обращение от наших защитников. Мы закупаем и предоставляем бойцам разведывательные БПЛА, ударные дроны и антидроновые системы со средствами РЭБ.

Боец 23-го отдельного стрелкового батальона с позывным "Буревой", получавший дроны, подчеркнул, что в реалиях современной войны они используются и во время наступления, и во время обороны, и тратятся очень быстро.

"Хотели бы искренне поблагодарить Фонд Вадима Столара за системную помощь, которую он оказывает нашему подразделению - а это чаще всего автомобили и беспилотники. Сегодня мы их получим, а завтра эти "птички" будут уничтожать врага на Бахмутском направлении", - добавил военный батальона "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени И. Сирко с позывным "Отаман".

"Каждій из этих дронов в руках опытных пилотов – это определенное количество уничтоженной вражеской техники и живой силы. А значит – сохранены жизнь и здоровье украинских военных, что является приоритетом для нашего Фонда", – сказал Вадим Столар.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, более 600 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как разведывательные и ударные квадрокоптеры, антидроновые системы, РЭБ системы, а также 64 единицы. .