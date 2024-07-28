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Две области Украины покроют дожди: где изменится погода
В воскресенье, 28 июля, в Украину придет непогода. Дожди накроют две области.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр". На другой территории страны возможна переменная облачность. Впрочем, жара пока не отпускает украинцев.
"Облачно, без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза", – говорится в сообщении синоптиков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°С, в южной части до 22°С. Днем воздух кое-где прогреется до 33°С.
Как сообщал OBOZ.UA, в это воскресенье, 28 июля, в Украине еще будет жарко. А вот с понедельника, 29 июля, уже ожидается ощутимое понижение температуры воздуха.
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