В Украине ухудшится погода: два циклона принесут похолодание, дожди и мокрый снег

В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится. Над территорией страны по очереди пройдут два циклона, которые принесут дожди, мокрый снег и похолодание. Выходные 17-18 апреля обещают быть пасмурными и прохладными.

Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. Далее – подробнее о погоде на ближайшую неделю.

Украину накроют два циклона подряд

Ухудшение погоды связано сразу с двумя циклонами, которые движутся по направлению к Украине, и накроют страну один за другим, "по очереди", пояснил Мурмыло.

"Идет перемещение активных фронтов, циклонов через территорию страны. Направления разные – сначала активный циклон будет двигаться с юга, потом с запада, и это приведет к неустойчивому характеру погоды", – сообщил синоптик.

Первый циклон зайдет в страну уже во второй половине дня 14 апреля, и сначала ухудшит погоду на юге, на побережье Черного моря. "Большую часть территории Украины он охватит уже в четверг, 15 апреля – с осадками", – уточнил Мурмыло.

Два циклона принесут дождливую погоду.

Два похолодания с разницей в два дня

С 15 апреля погода ухудшится на всей территории Украины, предупредил синоптик. 15-16 числа ночные температуры опустятся до +4… +10 градусов, дневные – до +11… +17. При этом более прохладно будет на северо-западе страны.

С 16 апреля произойдет еще одно понижение температуры – в среднем она опустится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущими днями. То есть ночью возможен 0 градусов, днем воздух не будет прогреваться выше +13.

"Такая погода будет стоять всю неделю", – спрогнозировал Мурмыло.

В Украине возможен мокрый снег.

В Украине пройдет мокрый снег

Два циклона принесут в Украину дожди и даже мокрый снег. Фактически, первый циклон без паузы передаст "эстафету" второму, поэтому период с осадками окажется достаточно продолжительным, рассказал синоптик.

По его словам, дожди ожидаются на большей части территории страны с четверга, 15 апреля, по воскресенье, 18 апреля. Но экстремальных погодных явлений, в том числе ливней, в Гидрометцентре не ожидают. "Осадки не ливневого характера, разной интенсивности – небольшие и умеренные", – уточнил он.

А вот в западных областях Украины во второй половине недели возможен мокрый снег. "На западе Украины возможен дождь с мокрым снегом. Конечно, снегом не засыплет, но дождь будет чередоваться с мокрым снегом смешанной фазы. Наибольшая вероятность снега 16-18 числа", – сообщил Мурмыло.