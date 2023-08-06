Два сына потеряли отца: в боях за освобождение Старомайорского погиб воин с Прикарпатья. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь бойца Северской бригады Тараса Петрива с Прикарпатья. Он погиб, освобождая от врага село Старомайорское на Донетчине.

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Без отца осталось двое его сыновей. О потере сообщил глава Бгородчанского поселкового совета Ростислав Заремба в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, имеем еще одну тяжелую потерю в войне против врага. Погиб старший солдат Тарас Петрив, житель села Горохолина Богородчанской громады", – отметил он.

Воину было 43 года, он защищал Украину с марта 2022-го. В рядах ВСУ командовал отделением пулеметного взвода 1-й отдельной танковой Северской бригады Сухопутных войск.

Тарас Петрив до конца и с мужеством принял присягу военнослужащего. Он погиб 2 августа в бою за освобождение села Старомайорское Волновахского района Донецкой области.

"Безжалостная война забрала мужа у жены, а у двух сыновей – отца. Пусть Господь успокоит его душу и даст сил родным пережить эту безмерную потерю. Слава Украине! Героям Слава!" – добавил глава громады.

Отметим, что на днях на Ивано-Франковщине провели в последний земной путь героического защитника Владимира Кондрата. Воин встал на защиту родной страны от российских оккупантов, оставив дома девять детей. Теперь они остались полусиротами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом погиб военный Игорь Пащенюк из Ивано-Франковска. Герою навсегда останется 33 года.

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