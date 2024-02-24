Два года вызовов и побед: как бизнесам в Украине удается поддерживать ВСУ и развиваться

24 февраля Украина отмечает одну из самых трагических годовщин в истории своей независимости – ровно два года назад Россия начала полномасштабное вторжение и разделила жизнь всех нас на "до" и "после".

Изменения затронули все сферы жизни и, в частности, не обошли и бизнес. Компаниям, которые строят дело в Украине, тоже пришлось пройти через реакции "стой, бей, беги", потери и понимание, что все уже не будет так, как раньше.

Как крупные компании реорганизовали свой бизнес, смогли пережить кризис, как помогают ВСУ и гражданским – читайте в нашем спецпроекте.

"Північ-Спецодяг": новая модель женской военной формы, материалы для плетения маскировочных сеток и помощь защитникам

Единство проявляется не только в политике и социуме, но и в подлинных действиях и поддержке тех, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности. Это напрямую касается компаний, ведь именно они задают общий темп, выступают лидерами мнений и позволяют стране жить и воевать. В условиях полномасштабной войны бизнесу нужно быть максимально полезным государству, гибким и ответственным. Именно от этих принципов зависит много человеческих жизней.

До полномасштабного вторжения компания " Північ-Спецодяг " производила рабочую одежду для различных сфер деятельности. Сейчас она имеет производство военной формы и снаряжения, которые отличаются не только качеством, но и воплощают светлую идею помощи нашим защитникам.

В частности, компания специализируется на производстве бронежилетов, разгрузок, военной одежды и другой амуниции. Их продукты – это не просто экипировка, а надежная защита для тех, кто каждый день стоит на передовой. Для всех изделий используются только качественные материалы, чтобы гарантировать максимальный комфорт и безопасность.

Однако "Північ-Спецодяг" не ограничивается только производством, но и конструирует новые модели и линейки одежды. Недавно была разработана модель женской военной формы. Такая одежда специально адаптирована к женскому телу, поэтому обеспечивает комфортную посадку, подвижность и эффективность при выполнении боевых задач.

Частью помощи также являются материалы для плетения маскировочных сеток, которые помогают создавать невидимые для противника барьеры. Они играют важную роль, ведь уменьшают риск обнаружения врагом наших военных подразделений на фронте и дают им возможность действовать более эффективно и незаметно.

Важным направлением остается активное сотрудничество с волонтерами. Большое внимание уделяется социальной ответственности, передавая разнообразную одежду и амуницию Житомирской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Это не только материальная помощь – это еще одно проявление глубокого понимания потребностей и огромного самопожертвования военных, подчеркивающее важность целенаправленного и общественно необходимого взаимодействия с героями, стоящими на защите нашей страны.

Высокое качество продукции, инновационный подход к разработкам, учет различных потребностей и помощь в общественных инициативах делают "Північ-Спецодяг" примером того, как настоящая сила объединения может изменять мир вокруг нас.

"Стальной фронт Рината Ахметова": закупки военной техники для ВСУ и собственное производство уникальных муляжей

"Стальной фронт Рината Ахметова" – инициатива, объединившая усилия бизнесов Ахметова и ФК "Шахтер" для поддержки ВСУ с начала великой войны. Инициатива сконцентрирована на двух направлениях: закупке техники и собственном милитарном производстве.

В рамках закупок военной техники по всему миру были приобретены автомобили, дроны, зарядные станции и другое оборудование, включая более 1200 автомобилей, 47268 аптечек и турникетов, более 5000 БПЛА, 17037 единиц спецоборудования и многое другое. Задача найти и доставить технику не всегда проста, но вездеходов, пикапов в ближайших странах ЕС уже нет, поэтому их ищут в отдаленных местах.

Поскольку "Стальной фронт" тесно сотрудничает с командованием бригад, то имеет официальные запросы на определенные модели техники и их количество. Таким образом, доставляет именно то, что насущно нужно бойцам.

Производство помощи для армии началось уже в первые дни полномасштабного вторжения в РФ. Вся продукция предоставляется ВСУ бесплатно.

Более того, "Стальной фронт" начал изготовление уникальных муляжей военной техники, вводящих врага в заблуждение, более 250 макетов было передано ВСУ. Также были разработаны легкие бронежилеты из собственной бронестали, общим количеством более 150 тысяч. Кроме того, инженерами предприятий были созданы стальные "крыивки" – полевые укрытия и мобильные "ловцы ланцетов" для защиты военной техники от дронов-камикадзе.

Другие изделия включают в себя 70 маневренных багги, 200 защитных щитов для БТР и М-113, а также фортификационные сооружения и полевые печи.

С осени 2023-го "Стальной фронт" начал производить каточные минные тралы для разминирования Украины. А зимой презентовал стальные командные пункты, обеспечивающие комфортные условия работы командования ВСУ на линии фронта.

Кроме того, Метинвест производит фортификационные сооружения (противотанковые ежи) и полевые печки.

Favbet: Поддержка самых масштабных национальных сборов, проекты по реабилитации военных и патронаж над ротой "Фаворит"

За почти два года полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation более 280 авто и 600 дронов разного типа, а общая сумма помощи превысила 300 млн грн.

В прошлом году Favbet взял патронаж над ротой ударных БПЛА "Фаворит", действующей под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации ММА (UFMМА) и вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча.

При поддержке Favbet рота Перча получила материальную и техническую помощь на сумму более 21,3 млн грн. Это более 300 наименований техники, оборудования и амуниции, в том числе: 8 автомобилей и более 570 беспилотников различного назначения со вспомогательным оборудованием и расходными материалами, очки для FPV-дронов, аккумуляторы, радиоприемники, усилители сигнала, различные радиоэлектронные приборы и комплект к ним и т.п.

Компания Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation реализуют целый ряд проектов реабилитации украинских воинов. В частности, недавно 31-летний защитник Украины Вячеслав Смислов получил современный бионический протез благодаря проекту FAVBET "Киберпанк 2023". В рамках этого проекта компания также закупала разведывательные дроны, тепловизоры, антидроновые ружья и многое другое оборудование для ВСУ.

К тому же Favbet закупила 53 новых пикапа на общую сумму около 57,5 млн грн, что позволило полностью укомплектовать несколько десятков рот "Армии дронов" в составе различных бригад ВСУ.

"Все мы каждый день видим, какую роль на фронте играют дроны. Это не только глаза нашей армии, но и эффективный инструмент уничтожения вражеской техники и живой силы. Дроны спасают жизнь нашим защитникам, а это безусловный приоритет. Мы ценим то, что делает Министерство цифровой трансформации, и для нас честь присоединиться к комплектации "Армии дронов", – говорит основатель группы компаний FAVBET Андрей Матюха.

Группа компаний FAVBET передала 20 млн грн на закупку дронов-камикадзе для украинской армии. Таким образом, по информации UNITED24, легальный гемблинговый оператор вошел в топ крупнейших корпоративных доноров Операции "Единство" и Операции "Единство-2".

Также FAVBET поддержал проект UNITED24 "Безопасное Небо", главной целью которого было обеспечить силы ПВО системой сенсоров идентификации воздушных целей, на что компания перечислила 4 млн грн.

Кроме того, компания стала одним из крупнейших донаторов проекта United24 "Морской бой. Твой ход" по закупке 35 морских дронов SeaBaby, перечислив 10 млн грн.

Несмотря на войну, благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает заниматься культурными, образовательными и спортивными проектами, направленными на развитие молодежи.

АТБ: Поддержка ВСУ и объединение общества ради победы

С первого дня полномасштабного вторжения АТБ перешла на особый режим работы, обеспечивая бесперебойную поставку свежих продуктов миллионам украинцев. Став форпостом продовольственной безопасности, компания уже два года системно поддерживает украинских защитников, медицинские учреждения, спасателей, волонтерские организации, добровольческие формирования, военно-гражданские администрации, жителей деоккупированных территорий. Общая сумма благотворительной помощи от АТБ на сегодня уже превышает миллиард гривен и продолжает стремительно расти.

Кроме сотен тонн качественного провианта, АТБ помогает военным и техникой. Соответствующим подразделениям Вооруженных сил Украины передано уже более тысячи автомобилей разного назначения: новеньких многофункциональных пикапов, вездеходных грузовиков известных брендов, автоцистерн, пиротехнических, штабных машин и т.д. Также для нужд военных была закуплена и передана тысяча современных дронов Mavic3 Pro, которые хорошо показали себя в условиях боевых действий.

В течение более 700 дней войны компания инициировала масштабные благотворительные проекты, к которым были приобщены партнеры по бизнесу и миллионы украинских граждан.

Даже празднование собственного 30-летия осенью 2023 года в АТБ посвятили делу приближающейся победы, устроили беспрецедентный благотворительный марафон. По его результатам был собран 68-миллионный донат для ВСУ, к которому компания добавила 100 млн собственных средств. Таким образом, общая сумма юбилейного доната составила 168 млн грн. Эти средства уже фактически "воюют" на нашей стороне, украинским героям закуплена современная техника и дроны.

Несколько ранее инициатива АТБ "Сертификат для ВСУ" также помогла собрать значительную сумму – 34,5 млн грн. Как патриотический бизнес, АТБ больше чем удвоило эту сумму, увеличив помощь украинским защитникам и медикам до 70 млн грн.

В компании отмечают, что инициативы, направленные на поддержку и помощь украинским военным, сейчас являются приоритетной частью общей стратегии развития АТБ.

Meest China: помощь военным, новые направления доставки в Украину и развитие вопреки всему

Meest China, международная почтово-логистическая компания, как и другие бизнесы, с момента вторжения прошла путь от простейшей задачи "выжить" через "выйти на довоенный уровень" и до "развиваться, несмотря ни на что". И все это благодаря общим усилиям команды.

Компания фактически не останавливала работу и уже в марте 2022 года привезла грузы из Китая по новому маршруту. С начала вторжения начали работать по принципу "все делают все" — от разработчиков из ИТ-департамента до директоров — все сели за телефон, чтобы обзвонить клиентов, уточнять данные и статусы заказов и просто спросить: "Вы как?"

Свою первую прибыль за март 2022 года Meest China полностью перечислила на нужды военных. Помогает и дальше — техникой, автомобилями, дронами и всем необходимым. Поступают запросы и от клиентов, ушедших защищать страну, поставив бизнес на паузу.

Через два года удалось возобновить работу, а также внедрить новые услуги и выйти на новые рынки. Выросла команда в Узбекистане, набирает обороты представительство в Польше. В декабре 2023 года запустили доставку из Южной Кореи в Украину и из Китая в Казахстан, в январе этого года – из Японии в Украину. Компания работает над началом работы в новых странах.

Что касается услуг, то в прошлом году компания запустила доставку из китайского маркетплейса POIZON, специализирующегося на продаже оригинальной обуви, одежды, аксессуаров и коллекционных вещей, а также запустила услугу экспорта товаров из Украины в Китай, которая включает международную перевозку, хранение на собственном складе в Гуанчжоу, вывод на китайские маркетплейсы и доставку товаров китайским клиентам.

"Усилиями команды нам удалось не только устоять в условиях войны, но и выйти на действительно мощный темп развития. Надеемся через год рассказать о возобновлении работы всех наших клиентов в каждом уголке страны, границы которой так мужественно защищают военные", — отметил Михаил Лымарь, СЕО и управляющий партнер Meest China.

ЭКО МАРКЕТ: работа в прифронтовых городах и важные решения, которые сделали возможным непрерывную доставку продуктов

За два года с момента полномасштабного вторжения сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ ни на день не останавливала свою работу. Несмотря на то, что часть магазинов расположены в городах, оказавшихся на пути оккупантов, компания все это время поддерживает украинцев и обеспечивает их продуктами.

За это время сеть преодолела много вызовов и адаптировалась, насколько это возможно, к работе в условиях войны. Сегодня около 90 магазинов ЭКО МАРКЕТ продолжают стабильно работать в 10 областях Украины, в том числе в городах прифронтовой зоны. Это стало возможным благодаря решениям, принятым командой.

Вторжение парализовало почти всю логистику страны – порты закрыты, огромные пробки на пунктах пропуска, многие водители были вынуждены покинуть работу, чтобы эвакуировать собственные семьи. В этих условиях ЭКО МАРКЕТ сделал акцент на увеличении парка собственных автомобилей и штата водителей. Благодаря этому компания могла подвозить продукты и все необходимое даже в города, куда отказывались или до сих пор отказываются ездить другие логистические компании.

Еще одним ключевым моментом явилась переориентация поставщиков. По объективным причинам многие отечественные фабрики и заводы временно прекратили работу. Чтобы не оставлять полки пустыми, ЭКО МАРКЕТ быстро наладил поставки за границу через украинских импортеров. Это позволило избежать дефицита продуктов в самое критичное для страны время. Сейчас сеть работает над увеличением доли продуктов отечественного производства. И параллельно с тем, как украинские компании восстанавливают производственные мощности, компания отдает приоритет их продукции.

В связи с мобилизацией и миграцией значительной части населения остро встал вопрос о квалифицированных рабочих кадрах. Компания нашла выход, привлекая все больше женщин на широкий спектр профессий – от упаковщиц на складах, водителей и охранников до менеджеров по логистике. Это позволило стабилизировать ситуацию и частично закрыть дефицит по наиболее востребованным вакансиям.

"Несмотря на полномасштабную войну, наша компания продолжает развиваться и трансформироваться. Мы активно обновляем наши магазины, расширяем ассортимент товаров, улучшаем сервис. Делаем все, чтобы ЭКО МАРКЕТ оставался доступным супермаркетом", – комментирует Инна Мирошниченко, президент ЭКО МАРКЕТ.