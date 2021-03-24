Пострадавшей в ДТП в Польше украинке удалили селезенку: женщина в критическом состоянии

Украинка из Черновицкой области, которая пострадала в масштабном ДТП в Польше 21 марта, в критическом состоянии, ей провели операцию.

74-летней женщине вырезали селезенку, пока пациентка в реанимационном отделении. Об этом "Суспільному" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Кроме того, у украинки серьезные травмы головы и лица. Также женщине потребуется плечевой имплант.

В то же время состояние 23-летнего водителя и трех пассажиров улучшилось. Так, другие травмировавшиеся в аварии украинцы получили в основном ушибы и повреждения, но, как ожидается, вскоре этих пациентов выпишут из медучреждения.

Украинский консул добавил, что пока правоохранители выясняют причины дорожно-транспортного происшествия. Водитель с полицейскими еще не общался.

Напомним, 22 марта 74-летнюю пострадавшую перевезли из больницы в Перемышле в Жешув. После ДТП состояние украинки оценивалось как очень тяжелое.

ДТП с украинским автобусом Пресс-служба Укртрансбезопасности

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