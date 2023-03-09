ДТЭК за двое суток вернул свет для 17 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

За 7 и 8 марта энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 17 тысяч домохозяйств в Донецкой и Днепропетровской областях, обесточенных в результате вражеских обстрелов, сообщили в компании.

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"Получив разрешения на работы от Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, специалисты ДТЭК Днепровские электросети сразу начали восстанавливать поврежденную электросеть. Снова со светом - 5 863 семей региона", - отметили в компании.

Кроме того, в энергокомпании рассказали, что, несмотря на тяжелую ситуацию в Донецкой области, за двое суток энергетики смогли возобновить электроснабжение для 11 тысяч семей в 3 населенных пунктах.

Из-за боевых действий без электроснабжения пока остаются 113 населенных пунктов Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.