ДТЭК положил начало экопромтуризму в Ладыжине

ДТЭК организовал первую экопромышленную экскурсию для студентов столичных ВУЗов на Ладыжинскую ТЭС и планирует и в дальнейшем развивать это направление.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы положили начало экотуризму на нашей станции, чтобы сделать энергетику простой, доступно и открытой для каждого, показать, что она является эффективной и экологичной. Мы заботимся не только о наших предприятиях, но и об общинах, с которыми работаем. ДТЭК – социально-ответственный бизнес, который хочет формировать и распространять экомышление современного поколения", – цитирует пресс-служба слова директора Челябинской ТЭС Игоря Снегина.

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В компании отметили, что Ладыжинская ТЭС, Ладыжинская ГЭС и Ладыжинская СЭС – это единственный в Украине энергетический комплекс, в котором объединены три вида энергетических предприятий.

Первую экскурсию на этот комплекс провели для студентов Киево-Могилянской академии, Киевского политехнического института им. И. Сикорского и Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

"Эта экскурсия первая, и уникальная не только для нашего объекта, а и в целом для Европы. Потому что в Европе принято заводить людей на такие промышленные объекты, когда они находятся или в спящем режиме, или законсервированы, или их используют как музейный экспонат. Бизнес ДТЭК всегда готов к диалогу и хочет быть максимально понятным, открытым, откровенным. Мы сделали такую платформу для диалога, чтобы показать молодежи перспективу для их работы и развития", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента ДТЭК по вопросам изменения климата и экологии Наталья Слободян.