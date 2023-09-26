Друг Януковича и офицер ФСБ: что скрывает митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Фото

У митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукала), представляющего УПЦ МП, есть много тайн. Он оказался не только другом экс-президента Украины Виктора Януковича, но и офицером российской ФСБ.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на доказательства представителей команды KibOrg. Они получили личную переписку священника в Telegram. Отмечается, что Шукало как житель временно оккупированного РФ Донецка играет далеко не последнюю роль в связи между захваченными оккупантами городами и враждебной агентурой.

В частности, 72-летний офицер ФСБ пристально присматривает за УПЦ МП в этой области уже более 20 лет, хотя официально всего-навсего руководит епархией. В 2013 году священник даже получил награду от российского диктатора Владимира Путина.

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Между тем митрополит владеет элитным автопарком и часто устраивает себе ретриты в Польше.

Жителям Донецкой области Илларион известен как ярый сепаратист, участник сексуальных скандалов и любитель роскошной жизни.

Вместе с тем источники утверждают, что именно Искало вместе с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном (Никитиным) в 2014-м году прилагал усилия для террористических очагов и образования так называемой "ДНР".

После полномасштабного вторжения РФ Илларион не присоединился к Собору УПЦ МП, во время которого священники выступили с заявлением о разрыве отношений с РПЦ. Более того, Свято-Покровский храм Иллариона оказался едва ли не единственным уцелевшим от атак РФ сооружением.

А в августе прошлого года он возглавил так называемый "крестный ход" – вместе с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном, архиепископом Макеевским Варнавой, епископом Новоазовским Варсонофием и епископом Волноваским Амвросием, а также представителями оккупационной администрации УПЦ МП Онуфрия.

Кроме того, он активно участвовал в путешествиях офицеров-священников на оккупированные территории Донбасса и Юга Украины. А в конце июля 2023 года заместитель управляющего делами Кирилла Гундяева епископ Савва (Тутунов) направил Иллариону письмо с просьбой всячески содействовать откомандированным "для оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий" и после подрыва Каховской ГЭС.

Митрополит часто общался с главарем террористов Денисом Пушилиным. Он даже поделился документом, в котором описана схема бизнеса Пушилина в Бразилии, недалеко от муниципалитета Жуина. Там указано, что главарь террористов владеет судьбой бриллиантового рудника с 2016-го года, а с 2018-го (когда непосредственно возглавил "ДНР") – начал инвестировать в это предприятие немалые средства. А охрану предприятия обеспечивают наемники группы "Вагнера". К слову, на бриллиантовых рудниках Пушилина ежемесячно добывают до 5000 каратов.

Интересно, что еще в 2012 году Илларион появлялся на светских тусовках с часами Franck Muller за 150 тысяч евро. Позже его видели на Cadillac Escalade более чем за 100 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илларион всячески опровергал информацию, что Виктор Янукович якобы скрывается в Свято-Никольском монастыре в Волновахе (Донецкая область).

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