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Друг Януковича и офицер ФСБ: что скрывает митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Фото

Ульяна Виноградова
Общество
3 минуты
987
Друг Януковича и офицер ФСБ: что скрывает митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Фото

У митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукала), представляющего УПЦ МП, есть много тайн. Он оказался не только другом экс-президента Украины Виктора Януковича, но и офицером российской ФСБ.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на доказательства представителей команды KibOrg. Они получили личную переписку священника в Telegram. Отмечается, что Шукало как житель временно оккупированного РФ Донецка играет далеко не последнюю роль в связи между захваченными оккупантами городами и враждебной агентурой.

В частности, 72-летний офицер ФСБ пристально присматривает за УПЦ МП в этой области уже более 20 лет, хотя официально всего-навсего руководит епархией. В 2013 году священник даже получил награду от российского диктатора Владимира Путина.

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Друг Януковича и офицер ФСБ: что скрывает митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Фото

Между тем митрополит владеет элитным автопарком и часто устраивает себе ретриты в Польше.

Жителям Донецкой области Илларион известен как ярый сепаратист, участник сексуальных скандалов и любитель роскошной жизни.

Вместе с тем источники утверждают, что именно Искало вместе с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном (Никитиным) в 2014-м году прилагал усилия для террористических очагов и образования так называемой "ДНР".

После полномасштабного вторжения РФ Илларион не присоединился к Собору УПЦ МП, во время которого священники выступили с заявлением о разрыве отношений с РПЦ. Более того, Свято-Покровский храм Иллариона оказался едва ли не единственным уцелевшим от атак РФ сооружением.

А в августе прошлого года он возглавил так называемый "крестный ход" – вместе с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном, архиепископом Макеевским Варнавой, епископом Новоазовским Варсонофием и епископом Волноваским Амвросием, а также представителями оккупационной администрации УПЦ МП Онуфрия.

Кроме того, он активно участвовал в путешествиях офицеров-священников на оккупированные территории Донбасса и Юга Украины. А в конце июля 2023 года заместитель управляющего делами Кирилла Гундяева епископ Савва (Тутунов) направил Иллариону письмо с просьбой всячески содействовать откомандированным "для оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий" и после подрыва Каховской ГЭС.

Друг Януковича и офицер ФСБ: что скрывает митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Фото

Митрополит часто общался с главарем террористов Денисом Пушилиным. Он даже поделился документом, в котором описана схема бизнеса Пушилина в Бразилии, недалеко от муниципалитета Жуина. Там указано, что главарь террористов владеет судьбой бриллиантового рудника с 2016-го года, а с 2018-го (когда непосредственно возглавил "ДНР") – начал инвестировать в это предприятие немалые средства. А охрану предприятия обеспечивают наемники группы "Вагнера". К слову, на бриллиантовых рудниках Пушилина ежемесячно добывают до 5000 каратов.

Друг Януковича и офицер ФСБ: что скрывает митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Фото

Интересно, что еще в 2012 году Илларион появлялся на светских тусовках с часами Franck Muller за 150 тысяч евро. Позже его видели на Cadillac Escalade более чем за 100 тысяч долларов.

Друг Януковича и офицер ФСБ: что скрывает митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илларион всячески опровергал информацию, что Виктор Янукович якобы скрывается в Свято-Никольском монастыре в Волновахе (Донецкая область).

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