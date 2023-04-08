Дожди, снег, туман и гроза: суббота приготовила калейдоскоп погодных явлений. Карта

В субботу улучшения погоды не предвидится. В западных регионах Украины ожидается достаточно холодная температура и снег, а на востоке – грозы и ливни.

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Об этом сообщил украинский гидрометеорологичный центр. На юге Украины возможны туманы.

8 апреля, в субботу, по всей территории Украины ожидается значительная облачность, временами небольшой дождь.

В западных регионах, в частности в Карпатах, прогнозируется небольшой снег.

На юге – в Одесской области – без существенных осадков ночью, днем – вероятны туманы и грозы.

В восточных регионах продолжает держаться достаточно высокая температура, ожидается дождь и грозы.

В столице также ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.

Температура по области ночью +3...+8°, днем +10...+15;

В Киеве ночью ожидается +4...+6 градусов, днем +11...+13.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца порадует почти летними температурами.

По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.

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