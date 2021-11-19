Дожди, снег и штормовой ветер: циклон 'Волкер' принесет в Украину резкое ухудшение погоды. Карта

Погода в Украине в субботу, 20 ноября, резко ухудшится. Вместе с дождями и мокрым снегом ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Погодные условия обусловит циклон под названием "Волкер" (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, днем в восточных, центральных и южных областях дожди, в восточных и северо-восточных областях местами с мокрым снегом.

Также в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности (желтый).

Видео дня

Температура воздуха ночью будет плюсовой почти везде – от 4 до 7 градусов, на северо-востоке от 2 тепла до 1 мороза. Днем +8… +12.

В Киеве в субботу без осадков, ночью +4… +6, днем до 11 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие выходные, 20 и 21 ноября, синоптики прогнозируют до 12 тепла, однако не обойдется и без осадков.