Дожди с грозами и жара до +31: синоптики дали прогноз погоды на 8 июня.

В субботу, 8 июня, в Украину придет жара. Воздух иногда прогреется до 31°С.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В некоторых регионах нашей страны возможны грозы и переменная облачность.

Синоптики отмечают, что в некоторых регионах из-за непогоды будет объявлен первый уровень опасности, то есть желтый. В частности, 8 июня по всей территории Украины, кроме крайнего востока и Крыма, ожидаются грозы, днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах град и шквалы до 20 м/с.

Синоптики прогнозируют на 8 июня переменную облачность. Ночью местами на Правобережье, днем Украины, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, днем в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°С, на побережье морей до 20°С. Днем 22-27°С, на юге и востоке страны будет жарче всего до 31°С.

В Киевской области 8 июня ожидается переменная облачность. Возможен дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С. В Киеве ночью ожидается 16-18°С, днем около 25°С.

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