Дожди отступят, но жары не будет: синоптики дали детальный прогноз на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 3 сентября, будет сухой, но прохладной. Температура воздуха днем ожидается +16...+20 градусов.

Ночью почти во всех областях страны похолодает до +6 +9 градусов. Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, дождь нигде идти не будет.

Теплее всего погода в пятницу будет на юге. Там воздух прогреется днем до +19...+21 градусов, ночью +8...+11. При этом в западных областях ожидается похолодание до +16...+18 днем, ночью +6...+8 градусов.

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В центральных и восточных регионах 3 сентября прогнозируют +16...+20 градусов днем, ночью посвежеет до +7...+9 градусов. Примерно такой же будет погода на севере страны, ночью немного холоднее – до +6 градусов.

В Киеве +17...+19 градусов днем, ночью +6...+8. Облачно, но без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 3 сентября на большей части территории Украины будет достаточно комфортная температура с переменной облачностью. Наиболее прогреется воздух на юге страны и на Закарпатье.