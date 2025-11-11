Дожди не прекратятся? Синоптик дала прогноз на среду в Украине. Карта

В Украине продолжается осенняя погода с дождями и туманами, одновременно с достаточно теплыми температурными показателями, как на это время года. Такой же она будет и в среду, 12 ноября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, в Украине во вторую среду ноября будет облачно, местами возможны дожди.

Прогноз погоды в Украине 12 ноября

В Украине во вторник, 12 ноября, будет преобладать влажная погода, однако самые ощутимые дожди ожидаются в западных областях, на востоке страны и в Крыму. В этот же день, ближе к вечеру, осадки пройдут также в Одесской, Винницкой и Черкасской областях.

"На остальной территории Украины или облачность, или морось", – уточнила Наталка Диденко.

Температура воздуха будет невысокой, в течение дня в большинстве областей Украины +6...+11 градусов, в Крыму, Приазовье, на Донетчине и Луганщине +12...+16 градусов.

Погода в Киеве 12 ноября

В Киеве в среду серьезных осадков не ожидается. Лишь кое-где возможен мелкий дождь или морось.

"Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, +6...+8 градусов", – спрогнозировала Наталья Диденко.

Когда потеплеет в Украине

Уже в конце недели в Украине ожидаются небольшие колебания температуры. Потепление придет в пятницу и субботу, воздух прогреется до +10...+12, в воскресенье снова немного похолодает до +8 градусов, а в понедельник, 17 ноября, снова потеплеет до +12 градусов.

Кроме того, Диденко предупредила о магнитных бурях, которые продолжаются и сейчас. Она добавила, что геомагнитные колебания будут активны до 13 ноября, а уже с пятницы, 14 ноября, все стабилизируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину придет циклон Niksala и принесет в большинство областей дожди. Дождевые воздушные массы будут двигаться с юго-запада на северо-восток Украины.

