Дожди и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на воскресенье

Основной массив осадков в Украине сместился на восток. Погода в стране будет оставаться теплой и дождливой и вечером в субботу, и в воскресенье, 28 ноября.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook, добавив, что во вторник, в последний день осени, в Украине ощутимо похолодает. Уточненный прогноз опубликовал и Укргидрометцентр (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца).

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В Карпатах может выпасть мокрый снег. Дожди там завтра ожидаются в ночное время, днем – в большинстве западных областей и на юге страны. На остальной территории Украины осадков быть не должно.

Ночью и утром жители почти всех областей страны, за исключением восточных, могут наблюдать туман.

Температура воздуха днем составит 5-10 градусов с отметкой "плюс", теплее всего будет на юге – до +13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 1-6 тепла, местами возможны морозы до -2 градусов по Цельсию.

На Киевщине в воскресенье, 28 ноября, день пройдет без значительных осадков, ночью и утром туман. Скорость южного ветра в столице и области составит 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в регионе будет колебаться от 5 до 10 тепла. ночью от -2 до +3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году Украину ждет сравнительно теплая зима, в некоторых регионах даже возможна нехватка снега, сказал синоптик Игорь Кибальчич.