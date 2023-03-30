'Достоинство и Уважение': в Киеве презентовали стратегическую концепцию взаимодействия с ветеранами

30 марта Украинский ветеранский фонд Минветеранов совместно с Независимой антикоррупционной комиссией презентовал стратегическую концепцию взаимодействия с ветеранами "Достоинство и Уважение". Целью мероприятия является сформировать ветеранские политики недискриминации к ветеранам и членам их семей, во избежание дискриминации бывших военных или коммерческих услуг.

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"Министерство по делам ветеранов – менеджер системы поддержки ветеранов. На общественном и государственном уровне создаем информационно-консультационную, рекрутинговую и защитную функции для лучшего сотрудничества инстанций, предоставляющих услуги ветеранам. В рамках рекрутинговой функции государственный сектор должен активно сотрудничать с общественным сектором, чтобы создать условия для трудоустройства, переквалификации и обучения ветеранов в кратчайшие сроки после увольнения со службы. Защитная функция государства в сфере поддержки ветеранов должна быть всеобъемлющей и проявляться разными способами", — говорит Юлия Лапутина, глава Министерства по делам ветеранов.

На мероприятии также представили социологическое исследование группы "Рейтинг" по заказам НАКО и УВФ по вопросам ограничений в правах или привилегиях ветеранов, членов их семей, членов семей погибших (умерших), защитников и защитниц по признакам пола, национальности, внешнего вида, положения в обществе. .

"УВФ провел исследование проблем и запросов ветеранов и действующих военных, чтобы лучше сформировать программные месседжи, которые станут реальными проектами. К примеру, уже сейчас из-за предоставления юридических консультаций стало ясно, какие проблемы возникают чаще всего. 80% обращений ветеранов и военных касаются незаконного или немотивированного отказа в предоставлении документов, необходимых для оформления статуса участников боевых действий без каких-либо объяснений. Поэтому сегодня на уровне министерств и депутатского корпуса, которые были на мероприятии, обсудили оптимальные и приемлемые решения, чтобы решить эту проблему", - говорит Руслана Величко-Трифонюк, первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

Кроме того, на мероприятии проанализировали работу проекта юридической поддержки УВФ, реализуемого совместно с Независимой антикоррупционной комиссией - НАКО - NAKO при поддержке офиса Специального советника Великобритании по обороне. Главной проблемой является то, что 80% обращений на юридическую консультацию касаются незаконного или немотивированного отказа в предоставлении документов, необходимых для оформления статуса участников боевых действий без каких-либо объяснений.

"Для НАКО важно сотрудничество с Фондом. Сейчас есть два направления работы и планируем расширять их. Мы благодарны за поддержку Посольства Великобритании, для которого ветеранская политика является одним из приоритетов", — отмечает Светлана Мусияка, руководитель по исследованиям и выработке политик НАКО.