Донецкий онкологический центр перепрофилируют в ковидный изолятор.

Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты. Самопровозглашенные власти практически признали свою беспомощность перед новой угрозой.

На данный момент в лечебных учреждениях города уже не осталось свободных койкомест. Часть пациентов приходится размещать в коридорах. Ситуацию усугубляет тотальная нехватка медперсонала и медикаментов.

Днями один из корпусов "республиканского" онкологического центра им. Бондаря был перепрофилирован под изолятор для онкобольных с коронавирусной инфекцией. В случае еще большего ухудшения ситуации, городская администрация рассматривает возможность перепрофилирования еще одного корпуса медучреждения.

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Ежедневно "минздрав ДНР" сообщает о 900-1000 новых случаев заболевания, что на порядок превышает показатели июня-августа этого года. К тому же не стоит забывать о разнице коэффициентов реальной заболеваемости и так называемых "официальных данных".

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