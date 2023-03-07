Донетчина получит почти 5,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова загрузил очередную партию гуманитарной помощи, которая поступит в прифронтовые населенные пункты Донецкой области. Почти 5,5 тысячи продовольственных наборов, часть из которых содержит таблетки для обеззараживания воды, получат жители Бахмутского и Славянского районов.

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Специальные таблетки позволят людям очистить воду в любых условиях без использования электроэнергии, сделав ее пригодной для питья и приготовления пищи.

Кроме того, в каждый набор вошла сытная и питательная пища с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.