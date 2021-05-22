Слабым нужен сильный.

Еще во время Оранжевой революции нередко здесь, на востоке Украины, слышала ропот: "ну и бардак в стране, зачем эти революции, нам нужен порядок, как в России, Путина нам..."

Наверное, кто-то из этих сетуя уже умер, и электората в опзж меньше. Кто-то выбрал затем Януковича, в поисках того самого вожделенного порядка. Кто-то ищет от пятилетки к пятилетке, не переставая, высокомерно закусив губу, перечислять недостатки страны, в которой живет и, похоже, мучается. Куда это годится, что ни день – то митинги какие-то, Конституция, защита прав, свобода слова? "Что это вообще?"

Они топают по жизни в вечном поиске – кто им необычным, чудесным и богоизбранным, нужен? Давайте посмотрим на Крым. "Исконно русские" пошли, радовались, теперь не могут пройти к морю из-за высоких заборов. Не могут построить бизнес из-за рейдерства. Не могут сохранить квартиру, участок. Получили "сильного", по их мнению. Он упал на них, как камень с неба – в ответ на их призывы. Убежали от украинского "бардака" – и? Счастливы?

Донбасс. Выходишь на забастовку из-за невыплаты зарплат на заводе – и попадаешь на подвал. Жестко. Сильно. Больно. Большинство из них хотели "порядка", как в России. Так вот и "порядок". Не так ли?

И то не так, и это не так. И в итоге путинский строй ставит их на колени, мы же все видели видео в ютубе, как они становятся и просят! Эти люди всю жизнь ходят как стадо в поисках поводыря, у которого кнут, но только чтобы бил избирательно: соседа, чтобы не "выделывался". Начальника, чтобы платил больше. Торгаша, чтобы цены не повышал. Любого, на которого тычет пальцем святой народ, плод дикого эксперимента под названием Советский Союз и "русский мир".

К чему я веду: если рядом с вами живет сепар – доминируйте.

Он сам подсознательно этого хочет.

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