'Дома': Зеленский показал трогательные кадры с украинцами, которых удалось вернуть из плена РФ. Видео

Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательные кадры с украинцами, которых удалось вернуть из плена РФ. Граждан нашей страны, которые провели длительное время в неволе, встречали с флагами Украины.

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Освобожденные украинцы сделали заявление после возвращения из плена. Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram.

Украинцев встречали представители крымскотатарского народа и представители духовенства. Сразу же после приезда в родную страну освобожденные украинцы сделали первые звонки своим родственникам.

Также граждане нашей страны выразили благодарность за то, что их удалось вернуть из российского плена.

"Больше вам спасибо, очень рад вас видеть и очень рад оказаться на родной земле", – сказал один из освобожденных.

Напомним, 25 июня Украина провела обмен пленными со страной-агрессором Россией. Он прошел в формате 90 на 90 – именно столько наших защитников удалось вернуть из российского плена.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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